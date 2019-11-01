Forex Firması Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Forex piyasaları yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen finans piyasasıdır. Bunun nedenleri arasında forex piyasasının cezbedici özellikleri bulunmaktadır. Ancak yatırımcılar bu piyasayı bilmeden giriş yaptıklarında genellikle zarar etme olasılıkları yüksek olmaktadır. Özellikle zengin olma hayali ile piyasalara giriş yapan yatırımcılar sonunda hüsran ile ayrılabilmektedir. Forex piyasasında zarar etmemek için ilk adım doğru forex şirketini seçmek olacaktır.

Doğru Forex Firması Nasıl Seçilir ?

Bir forex firmasından beklentilerinizin ne olduğu oldukça önemlidir. Ancak herşeyden önce seçtiğiniz firma mutlaka lisanslı olmak zorundadır. Eğer forex işlemlerinizi Türkiye'den yapıyorsanız SPK lisanslı forex firmalarını tercih edebilirsiniz. Yurtdışında forex işlemlerinize devam ediyorsanız, bu durumda seçtiğiniz aracı kurumların SPK lisansı olmayacaktır. Dolayısı ile mutlaka forex piyasalarınca kabul görmüş bir regülatör tarafından denetleniyor olması gereklidir. Piyasalarda kabul görmüş regülatörlerden bazıları FCA, ASIC, CySEC, Saint Vincent ve IFSC olarak sıralanabilir.

Doğru forex şirketi seçimi yapabilmek için seçecek olduğunu firma hakkında kullanıcılar tarafından yapılan yorumlarını mutlaka okumalısınız. Şikayet sayısı ne kadar, müşterilerin şikayetlerine firma tarafından dönüş yapılmış mı ? Olumlu sonuçlandırılmış olan şikayetleri var mı gibi detaylara mutlaka bakmalısınız. Eğer bir forex şirketi hakkında yapılan şikayet konularına cevap vermiyorsa oradan kaçarak uzaklaşmakta fayda olacaktır.

Forex Eğitiminin Önemi

Seçecek olduğunuz forex firmasının ücretsiz olarak forex piyasası hakkında bilgilendirmeler yapması önemlidir. Bu bilgilendirmeler kabataslak bilgilendirme değil, piyasayı gerçekten yatırımcıya anlatan temel ve teknik analiz bilgileri de aşılayan eğitimler olmaktadır. Bu konuda son dönemde Lord Fx adlı forex firması dikkat çekmektedir.

Forex piyasalarına eğitim olmadan giriş yaptığınızda yüksek kazanç vaatleri ile kandırılabilirsiniz. Bu bağlamda size forexi öğretecek kurumları tercih etmeniz önemli olacaktır. Çünkü forexi bilmeden piyasaya giriş yapanların sonu genel anlamda olumsuz olmaktadır. Ancak piyasaları anlık takip eden, teknik analiz bilgisi iyi ve temel analiz verilerini doğru irdeleyen yatırımcılar bu piyasalarda genel anlamda kazanç sağlayan yatırımcılar olmaktadırlar.

Forexte Kaldıraç Kullanırken Dikkat