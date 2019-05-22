Fuar'ın partneri Çin

Çin Halk Cumhuriyeti, bu yıl 88'inci kez gerçekleşecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 'Partner Ülkesi' olarak belirlendi. Çin Halk Cumhuriyeti, fuara getireceği alım heyetleri ile birlikte katılımcılarla iş bağlantıları ve görüşmeleri gerçekleştirecek. İkili görüşmelerin yanında son teknoloji ürünler ve ülkeye has değerlerin 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sergilenmesi bekleniyor.

Türkiye'nin 23 milyar dolarlık ticaret hacminin bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti, bu yıl 88'inci kez gerçekleşecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 'Partner Ülkesi' olacak. 6 – 15 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ticari anlaşmalarının yanında etkinlikleriyle dolu dolu 10 gün yaşatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 6 – 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı 88. İzmir Enternasyonal Fuarı heyecanı başladı. İzmir başta olmak üzere, Türkiye ve dünyadan misafirlerini bekleyen İzmir Enternasyonal Fuarı; on gün sürecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak. Geçtiğimiz yıl Partner Ülke olarak Sırbistan'ın yer aldığı İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl ülkemizle önemli ilişkileri bulunan Çin Halk Cumhuriyeti'ni Partner Ülke olarak ağırlayacak. Kültürpark 2 No'lu Hol'de yer alacak Çin Halk Cumhuriyeti, fuara getireceği alım heyetleri ile birlikte katılımcılarla iş bağlantıları ve görüşmeleri gerçekleştirecek. İkili görüşmelerin yanında son teknoloji ürünler ve ülkeye has değerlerin 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sergilenmesi bekleniyor.

3 milyar dolara yakın ihracat

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2018 yılında 23 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti. TÜİK verilerine göre 2018 yılında Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 3 milyar dolara yakın ihracat yaptı. Çin'den Türkiye'ye ise 20,71 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Ülkemizden Çin Halk Cumhuriyeti'ne mermer, traverten, krom, bakır, kurşun, demir, çinko, tabii borat cevherleri, bor oksitleri ve borik asitler ihraç ediliyor. Çin'den ise otomatik bilgi işlem makineleri ile üniteleri, telefonlar, teknolojik ürünler, oyuncak gibi birçok ürün ülkemiz tarafından ithal ediliyor. Çin Halk Cumhuriyeti, dünyada üçüncü, Doğu Asya'da ise Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olarak dikkat çekiyor. Çin'in Türkiye'de enerji, altyapı, lojistik, finans, madencilik, telekomünikasyon ve hayvancılık alanlarında 2 milyar dolar civarında yatırımı bulunuyor. İki ülke arasında her geçen gün ilişkiler daha da ileriye giderken, 2018 yılı Çin'de Türkiye Turizm Yılı olarak kabul edildi. 2018 yılında Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 60 artışla 390 bine ulaştı. 88. İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte bu oranın daha da artması bekleniyor. n Ayça Yeriş

87. İzmir Enternasyonal Fuarı

Geçtiğimiz yıl 7 – 16 Eylül tarihlerinde gerçekleşen 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nı, 1 milyon 63 bin 782 kişi ziyaret etti. Dünyanın çeşitli bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin illerinden gelen ziyaretçiler, dolu dolu bir 10 gün geçirdi. İzmir Enternasyonal Fuarı, Ana Teması 'Teknoloji' ile birlikte yenilikleri hem sektör profesyonellerine hem de ziyaretçilerine sundu. Partner Ülkesi Sırbistan, Odak Ülkesi ise Hindistan olan 87. İEF; on günlük süreçte 19 seans sinema gösterimi, 10 konser, 9 caz gecesi, 9 ülkeden 500 sanatçı, 1 milyar dolara yakın iş bağlantısına ev sahipliği yaptı.

8 yıldır partner ülke belirleniyor

Geçtiğimiz yıl 87. İEF'de Sırbistan Partner Ülke olmuştu. 86. İEF'de Rusya Federasyonu, 85. İEF'de Malezya, 84. İEF'de Türkmenistan, 83. İEF'de Mauritius, 82. İEF'de Sri lanka, 81. İEF'de Latin Amerika ülkeleri, Partner Ülke uygulamasına geçilen 80. İEF'de, yani 2011 yılında Avusturya Partner Ülke olmuştu. 1992 yılından beri, sırasıyla Fransa, İtalya, Romanya, İsveç, Pakistan, Endonezya, Hindistan, Bulgaristan, Moldova, Çin Halk Cumhuriyeti, Bosna ve Hersek, Mısır, Rusya Federasyonu, Tunus, Kazakistan, Ukrayna, Küba, Etiyopya fuarda onur konuğu ülke olarak yer almıştı.