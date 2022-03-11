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Gelirler gideri karşılamadı. Yine milyarlarca dolar açık verdik!

Gelirler gideri karşılamadı. Yine milyarlarca dolar açık verdik!
11 Mart 2022 Cuma 10:18

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ocak ayında 7 milyar 112 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 20 milyar 223 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla 5 milyar 336 milyon dolar artarak 7 milyar 112 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 20 milyar 223 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 6 milyar 425 milyon dolar artarak 8 milyar 333 milyon dolara çıkması etkili oldu.

Geçen yılın ocak ayında 1 milyar 251 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 487 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 975 milyon dolar artarak 1 milyar 631 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 891 milyon dolar artışla 1 milyar 494 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar ise aynı dönemde 190 milyon dolar azalarak 360 milyon dolara geriledi.

Geçen yılın ocak ayında 26 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu yılın aynı ayında 50 milyon dolar net çıkış yaşandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #cari açık #türkiye cari açık
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