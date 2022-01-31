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Gelirler gideri yine karşılamadı. Milyarlarca dolar cari açık verdik!

Gelirler gideri yine karşılamadı. Milyarlarca dolar cari açık verdik!
31 Ocak 2022 Pazartesi 10:35

Türkiye'nin ihracatı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolara, ithalatı da yüzde 23,6 yükselişle 271 milyar 424 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı, Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 49,3 artışla 6 milyar 792 milyon dolara çıktı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle oluşturulan geçen yılın aralık ayı ve 2021 yılına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat da yüzde 29,9 yükselerek 29 milyar 70 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 49,3 artışla 6 milyar 792 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Aralık 2020'de yüzde 79,7 iken geçen ay yüzde 76,6 olarak kayıtlara geçti.

İhracat, Ocak-Aralık 2021 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolara, ithalat da yüzde 23,6 artışla 271 milyar 424 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı geçen yıl yüzde 7,5 azalarak 46 milyar 133 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020'de yüzde 77,3 iken geçen yıl yüzde 83'e çıktı.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 22,2 artarak 20 milyar 925 milyon dolara, ithalat da yüzde 23,2 artışla 21 milyar 596 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Aralık 2021'de 671 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 22,7 artarak 42 milyar 521 milyon dolara ulaştı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,9 oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #cari açık #dış ticaret açığı #ihracat #ithalat #dolar
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