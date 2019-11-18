Genç girişimciye vergi muafiyeti

Uzman Mali Müşavir Evren Özmen, 29 yaşından küçük ve ilk kez şirket kuracak girişimcilerin, şahıs şirketi olması kaydı ile önemli vergi muafiyetlerinden yararlanabileceklerini hatırlattı, "Ancak bunun için bunun yıl bitmeden gerçekleşmesi gerekiyor.

Eğer şirketinizi, kasım veya aralık ayında kuracaksanız, bir kez daha düşünün. Vergi ödemeleri konusunda devletin sunduğu avantajlardan yararlanabilmek için Bilinmesi gerekenler var. Çünkü avantajlar ay hesabı ile değil, yıl hesabı ile yapılıyor. Yani Aralık ayında bir şirket kurduğunuzda 3 yıllık vergi avantajının 1 yılını kaybediyorsunuz. Bu sebeple kasım veya aralık ayında şirketinizi kurmadan önce bu konuyu unutmayın" dedi.

Vergi avantajları

Özmen, vergi avantajlarını ise şöyle açıkladı: "Bunlardan ilki her yıl için 75.000 TL'ye kadar gelirlerinizin vergi dışı kalması. Bu avantaj 3 yıl için mümkün. Diğeri ise 12 ay boyunca eski adı ile Bağ-Kur, yeni adı ile 4-B primi ödemiyorsunuz. Bu muafiyetin size toplam faydası ortalama 8000 TL'lik bir kazanç oluyor." Sigorta primleri için sürecin bu şekilde olmadığını söyleyen Özmen, ay hesabı ile 12 ay boyunca prim ödenmemesine rağmen, genç girişimcilerin genç girişimci olduklarına dair vergi dairesinden aldıkları yazıyı Sigorta Müdürlüğüne iletmelerinin önemini vurguladı, "Bazıları karmaşık olan işlemler için şirket kuracak genç girişimcilerin bir uzman mali müşavire danışması yararlı olacaktır" diye konuştu.