Genç İZİKAD'a Soyer desteği

İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) düzenlediği 8. Genç İZİKAD Girişimcilik Proje Yarışması’nda dereceye giren projelere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den destek geldi

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, yönetim kurulu ve Girişimcilik Proje Yarışması’nda dereceye giren gençlerle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret eden İZİKAD ekibi, hem projeler hakkında bilgi verdi hem de Soyer’den projelerin hayata geçirilmesi konusunda destek istedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise girişimci gençlerin her zaman desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, projelerin uzman ekibi tarafından incelenerek uygulanabilirliğine göre mutlaka destek verebileceklerini söyledi.

Tarım projesi incelenecek

Genç İZİKAD’ın genç kadınlara girişimciliği aşılmak için kurulduğunu söyleyen İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, zorlu pandemi döneminde projelerine çalışmaktan vazgeçmeyen yarışmacı gençlere tekrar teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e İZİKAD olarak dereceye giren gençleri ödüllendirdiklerini ancak projelerin hayata geçirilmesi konusunda destek arayışında olduklarını söyleyen Sezgin, “Dereceye giren 3 projenin ikisi hastane uygulaması, biri de tarım ile ilgili. Hem ilçelerdeki hastaneler ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait Eşrefpaşa Hastanesi ile bu medikal projeler uygulanabilir, tarım ise başkanımızın önem verdiği bir alan, bu projeyi de hayata geçirme imkanı yaratılabilir. Bu konuda başkanımızın vereceği destek, gençlerimizin motive edilmesi ve desteklenmesi konusunda çok değerli. Kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise girişimciliğin, araştırmacılığın her zaman gençlere aşılanması gerektiğini belirterek, “Genç girişimcileri başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Projeleri bana ulaştırırsanız ben ekibimle, alanında uzmanlarımla bu projeleri inceletir, uygulanabilir olması durumunda seve seve kendi bünyemizde bu projeleri değerlendiririz. Bizim bünyemizde olmasa da ilçelerimizde hastaneler var, gençlerimiz için aracı da oluruz. Hepsini ayrı ayrı kutluyor, projeleri incelemek üzere bize ulaştırmanızı bekliyoruz” diye konuştu.

Akdeniz Kentler Birliği’ne katkı

24 ülkeden 46 derneğin üye olduğu Akdeniz İş Kadınları Federasyonu’nda (AFFAEMME) İzmir’i temsil ettiklerini de söyleyen Betül Sezgin, Akdeniz Kentler Birliği oluşturma konusunda adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalar yapabileceklerini söyledi. Sezgin, Mediterranean Trade Network of Women friendly Cities projesinin de ilk etabını geçtiklerini belirten Sezgin, projenin tam başvurusunu 15 Eylül’de yapacaklarını kaydetti. Tunç Soyer ise kentler çağını yaşadığımız bu dönemde kent bileşenlerinin de bu hedefte çaba göstermesini olumlu karşıladığını belirterek, “Belediyeler, STK’lar kısacası kentlerin tüm paydaşları aynı hedefe yürürse başarı elde edilir. Bu konuda her tür işbirliğine hazırız” diye konuştu.