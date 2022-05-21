Gıda fiyatları gibi kıyafetler de cep yakıyor!

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çarşıda, pazarda mevsim şartlarına uygun kıyafet almak isteyen vatandaşlar, cep yakan etiketleri görünce şok oluyor. Tekstil ürünleri imalatçıları ise etiketlerdeki ateşin maliyet artışlarından kaynaklandığını belirtiyor

FATİH ÖZKILINÇ- Konfeksiyon fiyatları cep yakıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çarşıda, pazarda mevsim şartlarına uygun kıyafet almak isteyen vatandaşlar etiketlerde yer alan fiyatları görünce şok oluyor. Geçen yılın aynı döneminde fiyatı 30 TL ile 40 TL arasında değişen bir tişörtün bugünkü fiyatı 110 TL ile 130 TL arasında değişiyor. Kıyafet fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle birçok vatandaş etiketi gördükten sonra alım yapmaktan vazgeçerken sektör temsilcileri ise etiketlerdeki ateşin üretim maliyetlerinden kaynaklandığını belirterek maliyetler düşmediği sürece etiket fiyatlarının düşmeyeceğini ifade ediyor.

Üretici kârından fedakârlık yapıyor

Etiketlerdeki yükselişin maliyetlerden kaynaklandığını ve fiyatlardaki artışı gelinlik fiyatları üzerinden verdiği örnekle açıklayan İzmir Ticaret Odası(İZTO) Giyim Eşyaları İmalatı ve Toptan Ticareti Grubu Meclis Üyesi Abdullah Salkım, "Geçen sene perakende gelinlik satış fiyatları 6 bin TL ile 8 bin TL arasında değişiyordu. Bu sene 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Aslında baktığımızda çok ucuz mal satılıyor. Geçen sene dolar kuru 7 liraydı bugün 16 lira. Döviz kuruyla birlikte enerji fiyatları, işçi ücretleri yüzde yüzün üzerinde arttı. Şu anda tekstil sektörü kârından fedakârlık yapıyor. Aslında üretim enflasyonu daha yüksek ama bu etiket fiyatlarına tam olarak yansımıyor. Özellikle abiye ve gelinlik satan firmalar kârından fedakârlık yapıyor. Sektörde özellikle ham maddelerimiz olmak üzere girdilerimiz dövize bağlı" dedi.

Maliyetler düşmeden zor

Girdi maliyetleri düşmediği sürece etiket fiyatlarının düşme ihtimalinin olmadığını da dile getiren Salkım, "Geçen sene uzak doğudan bir konteyner 3 bin dolara geliyorsa bu sene 10 bin dolara geliyor. Girdi maliyetleri, masraflar çok yüksek. Geçen yılın son ayında 7 bin lira elektrik faturası ödeyen MTK Sitesindeki bir tekstil imalatçısı geçtiğimiz ay 30 bin TL elektrik faturası ödedi. Bunların hepsi maliyetlere yansıyor. Problem imalat maliyetlerinden kaynaklanıyor. Bu durum karşısında bir an önce imalat maliyetlerinin düşmesi ve halkın alım gücünün yükselmesi gerekiyor. Girdi maliyetlerini düşüremediğimiz sürece bu fiyatların düşme ihtimali çok zor" ifadelerini kullandı.