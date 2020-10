Gıda sektörünün kalbi THE FOURCE’da atacak

Ege İhracatçı Birlikleri’nce gerçekleştirilecek ilk sanal gıda fuarı The Fource’un tanıtımı yapıldı.

23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek The Fource sanal gıda fuarı, pandemi döneminde Türk ihracatını ayakta tutan gıda sektörünün ihracatındaki artışın devamlılığını hedefliyor

Ege İhracatçı Birlikleri’nce gerçekleştirilecek ilk sanal gıda fuarı The Fource’un tanıtımı yapıldı. 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek The Fource sanal gıda fuarı, pandemi süreciyle sekteye uğrayan ticari girişimleri çağın sağladığı imkanlarla canlandırarak dünyanın dört bir yanındaki gıda sektörü paydaşlarına erişim sağlayan, yeni nesil bilgi, ticaret ve uluslararası gıda sektörünün en kapsamlı dijital kaynağı olacak.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi “Dijitalleşme sürecinde en hızlı pozisyon alan ihracatçı birliği olduk. Türkiye’nin ilk sanal fuarı Shoedex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı’nı 1-4 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlemiştik. Bu sefer gıda sektöründe Türkiye’nin ilk sanal fuarı THE FOURCE için çalışmalarımızı başlattık. THE FOURCE, dünyadaki değişimin hızına paralel olarak sektörün değişen ihtiyaçlarına en iyi biçimde hizmet verebilecek güçlü bir platform olacak” şeklinde konuştu. Türkiye’nin ve dünyanın ilk sanal gıda fuarı THE FOURCE için düzenlenen dijital basın toplantısında THE FOURCE tüm detaylarıyla tanıtıldı.

Covid-19 salgınının yaşamın her alanındaki köklü değişiklikleri de beraberinde getirdiğine değinen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ciddi biçimde sekteye uğrayan günlük hayatın yanı sıra küresel ticaretin de durma noktasına geldiğini ifade etti.

Küresel ölçekte yaşanılan bu salgının gıda ve tarım sektörlerinin ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunun farkına varılmasını sağladığına değinen Eskinazi “Pandemi sonrasında Türkiye’nin ihracatı 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 10,9 düşerken, tarım ürünleri ihracatının aynı dönemde yüzde 4,8 artış gösterdi. Türkiye’nin ihracatını gıda ve tarım sektörlerinin ayakta tuttu. THE FOURCE, çağın sağladığı imkanlarla gıda ihracatımıza yeni bir açılım getirecek. Dünyanın dört bir yanındaki gıda sektörü paydaşlarına erişim sağlayan, yeni nesil bilgi, ticaret ve uluslararası gıda sektörünün en kapsamlı dijital kaynağı olacak” dedi.

Doğal olanın kaynağı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep de fuarla ilgili şu bilgileri verdi: “Klasikleşmiş fuar yaklaşımlarını yıkmak ve kendine has, anlamlı, kalıcı ve çekici bir isim ile yeni nesil fuar anlayışını hissettirmeyi amaçlayarak belirlediğimiz THE FOURCE, gıda sektörünün temel taşı olan değerli ham maddelerin ve katma değerli gıda ürünlerinin kaynağı mottosunu birebir yansıtan bir isim oldu. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin destekleriyle düzenleyeceğimiz bu ilk sanal gıda fuarımızın temasını Anadolu olarak seçtik. Ülkemizin kültürel açıdan eşsiz, verimli topraklara sahip 7 bölgesinden gelen değerli ham maddeleri, farklı lezzetleri ve katma değerli ürünlerini ABD, Çin, Almanya, İngiltere, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyadan üreticileri, alıcıları, distribütörleri, perakendecileri, şefleri, restoran ve otel zincirlerini, kısacası gıda habitatında yer alan tüm oyuncuları buluşturacağız.” Kuru meyve sektörünün ihracat performansını da özetleyen Başkan Celep, "Kuru meyve sektörümüz yıllık 1.5 milyar dolar ihracatı ülkemize kazandırıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı ürünler listesinde yer alan kuru meyve sektörünün lokomotif ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde, 2019/20 sezonunu 1 milyar 5 milyon dolar ihracat rakamıyla geride bıraktık. Kuru üzüm ihracatımız 510 milyon dolar olurken, kuru kayısı ihracatı 253 milyon dolara ulaştı. Kuru incir ihracatından elde ettiğimiz döviz miktarı ise; 241 milyon dolar şeklinde kayıtlara geçti. THE FOURCE Fuarı ile bağışıklık sistemini güçlendiren kuru meyve ürünlerinin ihracatının artacağına inanıyoruz" diye konuştu.

İhracatta 600 milyon doları aştık

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, pandemi döneminde en çok tercih edilen ürünlerin bitkisel yağlar, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, bulgur, makarna ve un olduğunu belirtirken, Ocak - Eylül dönemi ihracat rakamlarının da yüzde 37,8’lik artışla yaklaşık 390 milyon dolara çıktığını, son bir yıllık ihracatlarının ise 600 milyon doları aştığını ifade etti. THE FOURCE fuarının yabancı alıcılara ulaşmak için çok önemli bir fırsat olduğunu belirten Terci “Fuarla birlikte ihracat rakamlarımızı daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi.

Antioksidan ürünlere talep arttı

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı; pandemi döneminde antioksidan sağlıklı gıdaya olan talep artışının başta kekik, defne, adaçayı, biberiye gibi odun dışı orman ürünleri ihracatına olumlu etki ettiğine işaret etti. Yağcı “Ege Bölgesi odun dışı orman ürünleri ihracatında lider konumda. 2020 yılının Ocak – Eylül döneminde odun dışı orman ürünleri ihracatımız yüzde 19’luk artışla 97,7 milyon dolardan, 116 milyon 100 bin dolara yükseldi. En çok ihraç ettiğimiz ürünler ise kekik, defne, adaçayı oldu. THE FOURCE ile odundışı orman ürünleri ihracatında 2020 yılı sonunda 200 milyon doları hedefliyoruz. Kekiğin, antioksidan özelliği nedeniyle talep artışının devam edeceğini öngörüyoruz. Bu nedenle, Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yaparak kekik üretim alanlarını genişletmek istiyoruz. İlk etapta 25 bin ton, sonrasında 40 bin ton kekik üretim altyapısına kavuşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

1 milyar dolar ihracat hedefi

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ise çipura, levrek ve alabalık ürünleri başta olmak üzere su ürünleri ihracatının yüzde 70’ini EİB’nin yaptığını belirterek; su ürünleri hayvansal ürünlerden tavuk, yumurta ve süt ürünlerinde pandemi döneminde ihracatın bir miktar azaldığını, bal ihracatının ise olumlu bir seyir izlediğini dile getirdi. Girit, Ocak - Eylül 2020 ihracatın yüzde 1.9 gerileyerek 702.8 milyon dolara düştüğünü belirtti. Girit, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gıda sektöründeki tüm oyuncuların bir araya geleceği THE FOURCE fuarı ile ürünlerimizi yeni restoranlara, otellere ve şeflere tanıtma fırsatı yakalayacağız. 2020 yılı sonundaki 1 milyar dolar ihracat hedefimize THE FOURCE Fuarı’nda yapacağımız ticari bağlantılarla ulaşacağımıza inanıyoruz.”

Pandemi gıdanın önemini hatırlattı

“Pandeminin tarımın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı” tespitinde bulunan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörü olarak pandemi döneminde insan üstü bir gayretle üretime ve ihracata devam ettiklerini, bu sayede gıda krizi yaşanmadığını anlattı. Taze meyve sebze ihracatında; limon, üzüm, portakal, mandalina, taze incir, çilek, kiraz, domates ürünlerinin, meyve sebze mamullerinde ise; turşu, konserveler, salça, kuru domates ve meyve sularının bu dönemde yoğun bir ilgi gördüğünü ifade eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Pandemi döneminde ürünlerimize olan ilgi sayesinde Ocak – Eylül döneminde ihracatımız yüzde 19’luk artışla 715 milyon dolara, son bir yıllık ihracatımız ise 1 milyar 3 milyon dolara tırmandı. 2020 yılı sonu için belirlediğimiz 1 milyar dolar ihracat hedefine 3 ay önce ulaştık. THE FOURCE yeni ülkelere açılmak için önemli bir fırsat sunacak. Fuar sırasında gerçekleştireceğimiz ikili görüşmeler ile yeni ülkelerin ihracat rotamıza eklenmesini bekliyoruz” diye konuştu. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı M. Kadri Gündeş; Ege Bölgesi deyince akla ilk gelenlerin zeytin ve zeytinyağı olduğunu dile getirdi. Gündeş, "2019/2020 sezonu zeytin ihracatımız % 3’lük artışla 145 milyon, zeytinyağı ihracatımız ise 11 aylık dönemde sekteye uğrayarak 102.4 milyon dolara gerilese de THE FOURCE fuarı aracılığıyla hayata geçirilecek yeni iş birlikleri ile ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu fuar özellikle ülkemizin zeytin ve zeytinyağı kalitesini tüm dünyaya duyurmak için çok önemli bir platform" dedi.

Soldan sağa; Birol Celep (Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı), Jak Eskinazi (Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı), İ. Cumhur İşbırakmaz (Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri)