Gıda zamlarıyla ilgili Erdoğan'dan ilk yorum

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede gıda fırsatçıları yüzünden enflasyondaki yüksek seyrin gündeme geldiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken arasında yüksek seyreden enflasyonla ilgili olarak 'Her dükkana bir kolluk kuvveti' diyalogu yaşandı.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde esnafın bütün sorunlarını dile getirdiklerini söylerken görüşmeye ilişkin olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan en çok bankalar, vatandaşın kredi faizleri ve dolayısıyla enflasyonun yüksek seyretmesi sıkıntısından ne pahasına olursa olsun kurtarılması için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi. 'Sayın Cumhurbaşkan'ım her dükkana ancak bir kolluk kuvveti koymanız lazım ki bu olsun' dedim, kendileri de 'Gerekirse onu da yapacağız' dedi" ifadelerini kullandı.