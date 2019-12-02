Girişimcilere sıra dışı eğitimler İTB ev sahipliğinde başladı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) iş birliğinde, İzmir Borsa Akademi çatısı altında, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu olarak düzenlenen "Girişimcilere Sıra Dışı Eğitimler" konulu eğitim programının ilki Borsa Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

İzmir Borsa Akademi çatısı altında girişimci ve girişimci olmak isteyenlere yönelik hazırlanan ve 7 ay sürecek "Girişimcilere sıra dışı eğitimler" konulu eğitim programlarının ilkinde Eğitmen Nuray Ekinci, kadın girişimcilere "Girişimcinin Profesyonel İletişim Becerileri" isimli sunu gerçekleştirirken, Ceyda Övez ise "Hibe ve Teşvikler" sunumu ile hibe ve teşviklerde dikkat edilecek hususlara değindi.

İTB' de gerçekleştirilen "Girişimcilere Sıra Dışı Eğitimler" konulu eğitim programının açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel, "Kendi kendimizin devası olmak, işbirliği, güç birliği içinde olmak çok önemli. Biz bunu sizlerin sayesinde başardık. İnanıyorum ki başarılı, verimli, keyifli ve iş birliklerine, iletişim ağlarının güçlenmesine, dostlukların gelişmesine vesile olan bir eğitim sürecini hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

İzmir Ticaret Borsası Başkanlık Danışmanı Dr. Pınar Nacak ise bilginin erişiminin kolaylaştığı dijital çağda deneyim paylaşımına dayalı eğitimlerin oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek gerek gündelik yaşamda, gerekse iş hayatında ne kadar bilgi donanımı olursa o kadar fark yaratılacağına ve başarı sağlanacağına değindi. Eğitmenlerin, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri olmalarının hem girişimci dayanışmasına örnek teşkil etmesi hem de aynı dilin konuşulduğu interaktif eğitim ortamı yaratılması açısından önemini vurguladı.

Eğitim programında ilk modülün tamamlanmasının ardından katılımcılar anı fotoğrafında bir araya geldi. Girişimcilere Sıra Dışı Eğitimler Programı kapsamında, koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Eğitim ve Gelişim Komitesi tarafından hazırlanarak İcra Kurulu'nca onaylanan ve her ay 1 gün, 1 modül ve her modülde 2 eğitim olacak şekilde toplam 7 modül halinde girişimci ve girişimci olmak isteyenlere açık olacak şekilde İzmir Ticaret Borsası'nda eğitim düzenlenecek. Eğitimlerin ikincisi Aralık ayı içinde düzenlenecek.