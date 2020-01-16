Google yeniden pazarlama (Remarketing) nedir?

İnternet kullanımının global anlamda artış göstermesi ticaret anlayışını da yeniden revize etmiştir.

Klasik pazarlama yöntemlerinin geride bırakıldığı internet çağında yeni pazarlama stratejileri geliştiriliyor. Artık firmalar dijital ortamda yer alarak hedef kitlelere ulaşmaya daha sıcak bakıyor. Özellikle e-ticaret konusunda büyük bir yükselişin hâkim olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İşte tam da bu konular çerçevesinde google yeniden pazarlama (remarketing) kavramı devreye giriyor. Peki, remarketing nedir ve ne işe yarar, kısaca bir göz atalım.

Google Yeniden Pazarlama bir diğer ismi ile remarketing; arama sonuçlarında sitelerine erişim sağlayan kullanıcıların, diğer aramalarında da aynı sitenin reklamlarını görmesini sağlayan bir araç olarak tanımlanabilir. Yani diyelim ki sizin satış yaptığınız bir e-ticaret siteniz var ve kullanıcılardan biri sitenize giriş yaparak gezdi. Bu kullanıcı benzer aramalar yaparak başka sitelere yönlendiği zaman yine sizin reklamlarınızı görecektir. İşte bu işlemi sağlayan unsur google yeniden pazarlama olarak isimlendirilir. Bu yöntem sitenizin kullanıcılar tarafından sürekli görülmesini doğrudan etkilediği için hedef kitlenizi çekmenize de destek olur. Site sahiplerini ürünlerini sunmak ve hedef kitleye ulaştırmak için google ads reklamlarını kullanmayı tercih ediyorsa kolayca google remarketing’ten de faydalanabilir. Bu sayede ürünlerine ilgi duyan tüm kullanıcılara sürekli olarak markasını hatırlatmayı başarır. Bunun yapılması gereken tek şey google remarketing kodunu sitenize eklemenizdir. Bu kısa adımdan sonra artık kullanıcılar sürekli olarak reklamlarınızı görecektir. Hedeflediğiniz kitleler için reklamlarınızın görünme tarihini kendiniz belirleyebilirsiniz ya da 30 ila 45 gün arasında otomatik olarak görünür kalacaktır. Konuda dair hizmet almak için Mobitek ile iletişime geçebilirsiniz. Yine google remarketing ile ilgili daha yarıntılı bilgi almak üzere https://mobitek.com/google-reklamlari/ adresini de ziyaret edebilirsiniz.



