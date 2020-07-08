Gültekin Pera kazandırıyor

Gültekin Pera yönetim kurulu üyesi Muhammet Gültekin projedeki konutların yüzde 90’ının satıldığını söyledi. Gültekin, “Lansmandan ev alanlar yüzde 50-60 kazanç sağladı. Gültekin Pera’dan ev alanla dövize ve mevduata yatırım yapanlardan daha çok kazandı” dedi

Ulukent’te hayata geçirilen 174 konut ve ticari alanlardan oluşan Gültekin Pera projesinde yaşam başladı. 1 yıl ödemesiz 0,64 faiz oranından faydalanılabilen projede sınırlı sayıda satılık daire kaldı. Projenin son durumu ile ilgili bilgileri paylaşan Gültekin Pera yönetim kurulu üyesi Muhammet Gültekin, “Projemizde yaşam başladı. Peyzaj çalışmalarımızı da tamamladık. Ufak tefek bazı çalışmalarımız sürüyor. Onları da tamamladıktan sonra temmuz ortası gibi siteye profesyonel bir yönetim şirketine devredeceğiz. Teslim ettiğimiz dairelerimizde oluşabilecek bazı eksiklikler için birkaç personelimiz bir süre daha hizmet verecek. Satışları da 1-2 ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Faiz oranlarının 0,64’e inmesi ile beraber büyük bir talep ile karşılaştıklarını belirten Muhammet Gültekin, “Faiz indiriminin yaşandığı ilk haftada talepleri yetiştirmekte zorlandık. Satış ofisimize gelen telefonla arayan müşterilerimizin sayısı 10 kat arttı. Şu anda bile günde 15-20 müşteri bizimle irtibat kuruyor. Beklemede olan müşterilerimiz 0,64 konut kredisinden faydalanıp ev sahibi oldu. Bu süreçte elimizdeki stokların önemli bir kısmını tükettik. Kalan sınırlı sayıdaki dairelerin satışını da 1-2 ayda tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Artan maliyetlerimizden dolayı dönem dönem fiyat geçişi uyguluyoruz. Faiz indiriminden 1 hafta önce fiyatlarımızda artışa gitmiştik. Faizler düştükten sonra fahiş fiyat artışlarımız olmadı. Bu fırsatçılık olarak değerlendirilmemeli. Faiz oranları düşmeden biz bu fiyat artışını uygulamıştık” ifadelerini kullandı.

Yüzde 50-60 kazandırdı

Gültekin Pera’dan ev alanların yüzde 50-60 prim sağladığını belirten Gültekin bu oranının döviz ve mevduat kazancından daha yüksek olduğunu belirtti. Gültekin sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Lansman döneminde avantajlı fiyatlarla satışa çıktık. Lansmanda bizden daire alan yatırımcılarımız 2 yıl içerisinde yüzde 50-60 civarında kar elde etti. Kriz ortamına rağmen ne döviz ne de mevduat bu kadar kazandırmadı. Biz kriz ortamında yatırımcılara bunu anlatmaya çalıştık. Döviz ve mevduat kısa vadede karlı gözükse de gayrimenkul uzun vadede her zaman daha fazla kazandırır. Bizi dinleyip gayrimenkul alanlar dövize ve mevduata yatırım yapanlardan çok daha karlı çıktı. Döviz ve mevduat oranları çok yüksek olmasına rağmen yine de gayrimenkul geride kalmadı.”

Ulukent’in birçok açıdan diğer bölgelere göre daha cazip olduğunu beliten Gültekin, “Şehrir merkezinde arsa azaldığı ve nüfus yoğunluğu arttığı için şehir kuzeye doğru gelişmeye başladı. Ulukent gelişmeye en açık olan bölge. Çarpık bir yapılaşması olmaması, geniş yolları, yeşil alanları ile cazibesini korudu. Yeni yapılaşmaların olması ve çevreyolu sayesinde heryere çok kolay ulaşım imkanı sağlamasından dolayı bu bölge çok hızlı gelişti. Birkaç yıl öncesine kadar gelişecek denilen Ulukent şu anda gelişmiş bir bölge oldu. Burada çok güzel projeler hayata geçirildi. Tam bir yaşam merkezi haline geldi. İzmir İstanbul otoyolu ve Çandarlı otoyolunun açılması Ulukent’in değerini daha da artırdı.”