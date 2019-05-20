Gümrük Birliği güncellenmeli

ESİAD İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, 9 Mayıs Avrupa Günü'nün Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle dayanışma, birliktelik ve işbirliği değerlerini pekiştirmek üzere iftar yemeği gerçekleştirdi. Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğinin de ele alındığı, yuvarlak masa anlayışıyla düzenlenen iftarda, spor, turizm, eğitim, engelsiz yaşam alanlarında çalışan STK yetkilileri, teknopark yöneticileri, üniversite öğretim üyeleri ve İzmir Valiliği temsilcileri hazır bulunurken, Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Bedriye Tunçsiper de yemeğe katıldı.

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, ESİAD olarak Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ile ilgili toplumumuzda farkındalık yaratılması konusunda çalıştıklarını belirterek, bu anlayışla, 1996'dan beri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliği halinde İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'ne ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Çeşitli etkinlikler

İzmir'de Avrupa Birliği konusunda önemli bir referans noktası olan Bilgi Merkezi'nin 23 yılda çok sayıda faaliyet gerçekleştirdiğini söyleyen Sivri, "9 Mayıs 1950 yılında Avrupa Birliği'nin yapı taşı olan Schuman Bildirisi ile Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun açıklandığı tarihi Avrupa Günü olarak kutluyoruz. Avrupa Günü'nde Avrupa Birliği vizyonunu ve Birliğin demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, özgürlük ve ifade özgürlüğü gibi değerleri tüm AB üye devletlerinde ve aday ülkelerde ülkelerde kutlanıyor. Biz de her yıl İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi olarak Avrupa Günü'nü seminer, panel, sinema gösterimi, konser gibi çeşitli etkinliklerle kutluyoruz" dedi.

STK'lar yuvarlak masada

Bu sene Avrupa Günü'nün, mübarek Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle çeşitli STK'larla iftarda bir araya gelmek istediklerini söyleyen Sivri, "Bu yemek vesilesi ile yuvarlak masa anlayışıyla farklı sektörlerde ve alanlarda çalışmalar yürüten STK'ların temsilcilerini bir araya getirdik. Ortak projeler yürütmek, işbirliğini arttırmak için bir araya geldik. Önümüzdeki süreçte bu masa etrafındaki STK'ların beraber birçok projeyi hayata geçireceğine inanıyorum" diye konuştu.

Daha güçlü bir Türkiye

Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin Türkiye açısından önemini bu vesile ile hatırlatmakta fayda gördüklerini söyleyen Sivri, "Avrupa Birliği'ne üyelik süreci, hem küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye hedefi hem de ortak ve evrensel değerlerimiz yönünde Türkiye'nin sosyal refahına katkısı açısından büyük öneme sahiptir. Bu doğrultuda tam üyelik hedefiyle AB müzakere sürecine devam edilmeli. Bunun ilk adımı olarak, ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucunda güncelliğini kaybetmiş Gümrük Birliği'nin, tarım, hizmetler ve kamu alımları alanlarına genişletilmesi ve başta serbest ticaret anlaşmaları olmak üzere Türkiye'nin de bir ortak olarak karar mekanizmalarında yer alacağı şekilde güncellenmesi gerekmekte. Güçlü bir Türkiye'yi entegre eden AB de daha güçlü olacak" diye konuştu.

Toplantıda söz alan STK temsilcileri kendi projelerini tanıtarak, işbirliği ve ortak proje zemini için paylaşımlarda bulundu.