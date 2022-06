Gümüldür mandalinasını korumak için topyekun mücadele

EYMSİB tarafından toplamda 60 bin tona yakın mandalina üretiminin yapıldığı Menderes, Seferihisar ve Selçuk’taki üreticilere 2 bin 500 adet “Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı” dağıtıldı

FATİH ÖZKILINÇ- Dünyaca ünlü Gümüldür mandalinasının Akdeniz Meyve Sineğinden korunması için biyoteknik mücadele edilecek. “Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması” kapsamında Gümüldür Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen etkinlikte 100 mandarin üreticisi belgelendirilirken “Üretimden İhracata İyi Tarım Uygulamaları” projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği(EYMSİB) tarafından Selçuk, Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki üreticilere İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla 2 bin 500 adet “Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı” dağıtıldı.

Üreticimizin yanındayız

Etkinlikte konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Menderes’te 27 bin ton, Seferihisar’da 15 bin ton, Selçuk’ta 15 bin toplamda 60 bin tona yakın mandalina üretimi gerçekleştirildiğini vurguladı. Özen, “Türkiye’de ikinci olan bir ürünü üretmek çok önemli, ama bitki sağlığı da üretmek kadar önemli. Bu ürünün başına musallat olan zararlıyı yok etmenin, zararını minimize etmenin yollarını paylaşıp bu zararlıyla mücadele projesi yapıyoruz. Akdeniz meyve sineği ürüne zarar verdiği zaman ürünün yüzde 80’ini yok ediyor. Daha önce 1 yılda 7-8 döl veren bu zararlı, değişen iklim koşullarıyla beraber 1 yılda 12-13 kere döl verir hale geldi. Bu zararlıyla EİB’in, bakanlığın verdiği destek ve projeleriyle gerekse 1739 personelimizle 30 ilçemizin tamamında üreticimizin yanında olarak bu projemizi hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

“İzmirli çiftçiler üretimi artırmaya devam ediyor”

Son 2 yılda covid-19, küresel krizle ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaşla beraber tarımın vazgeçilmez olduğunun anlaşıldığını belirten Özen, “Bütün ihtiyaçlarımızdan vazgeçebiliriz ama toprağımızdan, suyumuzdan, üretimimizden gıdamızdan vazgeçemeyiz. Tarım, sadece bu ülkenin değil dünyanın geleceği. Bu projelerle kendi geleceğimizi garanti altına alıyoruz. Üretim yapabilmeniz için girdi maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönemde elimize kazmayı küreği alarak sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Yeter ki siz üretmeye devam edin” diye konuştu. Özen, “Pandemide üretim, gıda kalmadı. Ülkemiz yakın coğrafyaları bile beslemeye devam etti. Son 6 yılda 48 bin olan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticimiz, pandemiye rağmen 51 bine çıktı. İzmirli çiftçiler, üretmeyi seviyor. Bütün zorluklara rağmen üretimi artırmaya devam ediyor” dedi.

“Dünya pazarında rekabet üstünlüğü sağlamalıyız”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise “Ülkemiz 2021 yılında 1 milyon 585 bin ton mandarin üretmiş, bu üretimin 930 bin tonunu ihraç etmiştir. Toplam mandarin ihracatımızla ülkemize 453 milyon dolarlık ihracat geliri kazandırdık. Toplam Türkiye narenciye ihracatı 934 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kadar yüksek değerde ihracatımızın olması bizleri tabi ki mutlu ediyor. Ancak bu rakamların artması için dünya pazarında rekabet üstünlüğü sağlamamız gerekiyor. Bu üstünlüğün sağlanması için kalite yönünden ithalatçı firmaların taleplerine uygun ürünler yetiştirmeliyiz ayriyeten kalıntısız ve ruhsatlı ilaçlar kullanmalıyız” dedi.

“Her zaman üreticilerimizin yanında olmak isteriz”

Üreticilerin her alanda desteklenmesinin ihraç ürünlerine sağlanacak katma değer açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Uçak, “Bizler ihracatçılar olarak üreticilerimizin daha kaliteli, daha verimli olarak ürünüretmesi için bizlere düşen destekler varsa her zaman üreticilerimizin yanında olmak isteriz. Bugün de burada Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği desteği ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Projesi için 2500 adet tuzak temin edilmiştir. Projemizle Gümüldür’de öncelikle iyi tarım üretimi yapan üreticilere bu tuzaklar dağıtılacaktır. Bundan sonraki desteklerimiz de iyi tarım üretimi yapan üreticilerimize olacaktır. Ayrıca İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikteyürüttüğümüz ve Selçuk, Menderes, Seferihisar ilçelerinde bulunan mandalina üreticilerine yönelik 'Üretimden İhracata İyi Tarım Uygulamaları' Projesi’nin başlayacağı müjdesini sizlerle paylaşmak istedik. Her iki projemizin de Ülkemize, milletimize ve Bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.