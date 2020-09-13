Güvenli yaşamak için Lanzarote uygulanmalı

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Pınar Kılıç, son dönemde çocuk kitaplarında ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandallarının ardından Lanzarote Sözleşmesi'ne dikkat çekti

Cinsel sömürü ve cinsel istismarın çocuklara karşı şiddetin en kötü biçimleri arasında olduğunu vurgulayan EGİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Pınar Kılıç, Lanzarote Sözleşmesi, spesifik olarak çocukların cinsel şiddetten korunmasına yönelik bölgesel anlaşma olduğunu vurguladı.

Lanzarote Sözleşmesi'nin çocuklara karşı cinsel suçların önlenmesi için imzalandığın hatırlatan EGİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Pınar Kılıç, çocuklara karşı suçların işlenmesini önlemek amacıyla devletleri cinsel suçluları hedef alan müdahale programları veya önlemler oluşturmaya yönelik bir sözleşme olduğunu söyledi. Lanzarote Sözleşmesi'nin 2011 yılında Türkiye'nin onayladığını hatırlatan Kılıç, "Son dönemlerde çocuk kitaplarında ortaya çıkan ve kötü zihniyetin ürünü olan cümleler hakkında derhal gereken yapılmalıdır. Tarafı olduğumuz Lanzarote Anlaşması uygulanmalıdır. Her beş çocuktan birinin cinsel sömürü dahil cinsel istismara uğradığı unutulmamalıdır. Lanzarote Anlaşması çocuklara karşı cinsel suçların önlenmesi ve çocuk mağdurların korunması için bir önemlidir" dedi.

Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyanın yaygınlaşmasının ardından cinsel taciz vakalarının çok arttığına dikkat çeken Kılıç, Lanzarote Sözleşmesi, tüm ülkelerde etkili, uygun ve caydırıcı bir cezai yasal çerçevenin uygulanmasını sağlamaya yönelik ortak kriterler oluşturduğunun altını çizdi. Çocuk kitaplarında yer alan çirkin ifadelerden sonra hukuki boşluğun daha net bir şekilde ortaya çıktığını belirten Kılıç, "Cinsel sömürü ve tecavüz ifadelerinin çocuk kitaplarında yer alması Lanzarote Sözleşmesi'nin uygulanmasını gerekli kılıyor. Bu sözleşme, çocukların korunmaya muhtaç ve onlara zarar gelebilecek her türlü oluşumun karşısındadır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için Lanzarote Sözleşmesi uygulanmalıdır" diye konuştu.

Lanzarote Sözleşmesi Türkiye'de 2012 yılında yürürlüğe girdi

Lanzarote Sözleşmesi Suç Sorunlarına dair Avrupa Komitesi'nin altında 2005 yılında oluşturulan Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüye karşı Korunmasına İlişkin Uzmanlar Komitesi tarafından Türkiye'de dahil Avrupa ve diğer ülkelerdeki yasal düzenlemeler, iyi uygulamalar, soruna dair akademik ve diğer araştırmalar kullanılarak hazırlanmıştır. Sözleşme 25 Ekim 2007 tarihinde İspanya'nın Lanzarote Adasında gerçekleştirilen bir Bakanlar Kurulu toplantısıyla imzaya açılmış ve 1 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye tarafından 7 Aralık 2011 tarihinde onaylanan Lanzarote Sözleşmesi, Türkiye açısından 1 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.146 ülke tarafından imzalanan ve 29 ülke tarafından onaylanan Lanzarote Sözleşmesi'nin maddeleri çocuğa yönelik cinsel istismar ve sömürüyü önlemeyi, cinsel suç mağduru çocukları korumayı, çocuklar açısından adaleti sağlamayı ve suç faillerine cezai takibat açmayı içeriyor.