Güzelbahçe Belediyesi güneş enerjisi kullanamını teşvik ediyor

Güzelbahçe Belediyesi'nin vatandaşların güneş enerjisi üretimi için kolaylık sağlamak amacıyla bina ruhsat harçlarında yüzde 25 indirim yapmasının ardından Yelki Mahallesi'nde Durmuş Çizmeci evine güneş enerjisi paneli takarak hem bu indirimden yararlandı hem de ev ekonomisine katkı sağladı

Güzelbahçe Belediye 2018 Ağustos ayı meclisinde almış olduğu indirim teşviki vatandaşa kazanç sağladı. Vatandaşların oturdukları binaların çatısına elektrik panelleri koyarak kendi elektriklerini üretmeleri için kolaylık sağlamak amacıyla bina ruhsat harçlarında yüzde 25 indirim yapılması kararını ardından Yelki Mahallesi'nde ikamet eden Durmuş Çizmeci evine güneş enerjisi paneli takarak hem bu indirimden yararlandı hem de ev ekonomisine katkı sağladı.

Fazlası satılıyor

Dünya'da güneşin en bol olduğu ülkelerden biri olanTürkiye'de binaların çatı ve cephelerine güneş panelleri kurmak için gereken prosedürün sadeleştirilmesiyle güneş enerjisinden faydalanma süreci hızlandı. Güzelbahçe Belediyesi yapmış olduğu % 25'lik indirim teşviki ile yeni düzenlemeden faydalanacak vatandaşların çatısına güneş paneli kurarak, kendi elektriğini üretip fazlasını sisteme satabilme imkanı sağladı. Binaların çatı ve cephelerine kurulacak güneş panellerinden sağlanacak enerjiyle tüketicilerin elektrik faturaları azalacak. Binalarının çatı ve cephelerine güneş paneli kurarak elektrik üretmek isteyen vatandaşlar, başvurularını, dağıtım şirketlerinin merkez ya da taşra birimine yapılabilecek. Vatandaşlar binalarda ürettikleri elektriğin fazlasını mevcut şebeke üzerinden dağıtım şirketine satabilecek.

Teşviklerden faydanlanmalıyız

Temiz enerjinin yaygınlaşması için her türlü teşvike hazır olduklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce,"Güzelbahçe bahçeli, müstakil konutların yoğunlukta olduğu bir ilçe. Güzelbahçe Belediyesi olarak, yenilenebilir enerjinin kullanılmasını teşvik etmek ve desteklenmesi için her türlü desteğe devam edeceğiz. Yelki'de bir vatandaşımız evine bu çalışmayı yapmış. Bu memnuniyet verici bir gelişme. Ülkemiz güneşin ve rüzgârın bol olduğu bir ülke. Devlet ve yerel yönetimler doğaya zarar vermeden bu konuların üzerine eğilmeli ve temiz enerjiden en iyi şekilde yararlanmanın yollarını bulmalı. Hem ev hem de ülke ekonomisine büyük bir katkı sunacak bu tür projeleri her zaman destekleyeceğiz" dedi.

Güneş bol faydalanmak lazım

Uzun yıllar yurt dışında çalışan Durmuş Çizmeci emekli olduktan sonra, Türkiye'ye dönme kararı aldıktan sonra Güzelbahçe Yelki Mahallesi'ne yerleşti. Ev yapan Çizmeci,yurt dışında çoğu evin çatısında olan güneş enerji sistemini kendi evine de uyguladı. Belediyenin 'bina ruhsat harçlarında yüzde 25 oranında indirim' yapıldığını öğrenen Durmuş Çizmeci Belediyeye başvuru da bulundu. Büyük bir avantaj sağladığını söyleyen Çizmeci, "Emekli olup Güzelbahçe'ye yerleşme kararı aldım. Sonra ev yaptım. Avrupa'da insanlar kendi enerjilerini kendileri üretiyor. Eşimle beraber düşündük evimizin çatısına güneş enerjisi kurmaya karar verdik. Araştırmaya başladık bu projeyi Türkiye'de nasıl yapabiliriz. Maalesef gördük ki Türkiye de güneş enerjisi işi daha yaygınlaşmamış. Güneşin bu kadar bol olduğu bir yerde, güneş enerjisi sistemlerinin yaygın olmamasına şaşırdık. Daha sonra İzmir de bu işi yapan bir firma ile iletişime geçtik. Evime bu sistemi kurdum. Büyük bir rahatlık. Fazla olan elektrik enerjinizi elektrik dağıtım şirketine vererek kazançta sağlayabiliyorsunuz. Konforlu, çevre dostu bir evde yaşamak için, herkesin çatısına güneş enerjisi kurması gerektiğini düşünüyorum" dedi.