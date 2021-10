Güzellik fuarı İzmir’de kapılarını açtı

Start Beauty İzmir Expo fuarı kapılarını açtı, sektöre yeni bir soluk kazandıran fuar ziyaretçilerini bekliyor

Start Beauty İzmir Expo Fuarı kapılarını açtı. 21-24 Ekim arasında Fuar İzmir’de ziyaretçilerle buluşacak. İzmir Güzellik Fuarına 80 firma ve 300’ün üzerinde marka katıldı. Firmalarımızın % 80’i isse il dışından geldi. İzmir Kuaför Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı’nın açılışında konuşan Start Fuar Genel Müdürü Ozan Öztürk, “Start Fuarcılık olarak 30 yıllık fuar düzenleme tecrübesine sahibiz ve bugüne kadar yaklaşık 250 fuar düzenleyerek sektörümüze önemli katkılar sunduk. Bugün ise fuarlar şehrinde, Türkiye Fuarcılığının doğum yerinde, güzel İzmir’de bir fuar düzenlediğimiz için kendimizi mutlu sayıyoruz.Fuarımız 4 gün boyunca dopdolu etkinliklere sahne olacak, konuşmaların ardından İzmir Devlet Opera ve Balesi Baş dansçılarından Aslı Çilek, doğrudan insan vücuduna aktarılan vücuda makyajla sıra dışı bir performans sergileyecek. Onun yanı sıra dünyaca ünlü yıldızlarla çalışan, Paris, Londra ve İstanbul moda haftalarında baş makyör olarak görev alan Kreatif Makyaj Direktörü Erkan ULUÇ, profesyonel makyaj tekniklerini ziyaretçilerimizle paylaşacaktır. Kosova’dan gelen alım heyetimize ilaveten, yaklaşık 10 kişilik Kosova ekibi bir saç show gerçekleştireceklerdir. Sektörün birbirinden değerli odaları çeşitli Showlar sergileyecek olup daha birçok etkinliği İzmir halkıyla buluşturuyor olacağız” dedi.

‘KINIK OSB VE FUARIN ARTILARI ÇOK’

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Şehrimize kazandırılan yeni fuar açılışlarından dolayı mutluyuz. Pandemide uzak kalmamızın ardından peşi sıra önemli fuarlar düzenliyoruz. Sık sık bir araya geliyoruz. Kentimize kazandırılan yeni fuarın açılışında hep beraberiz. İzmir için fuarcılık vizyonumuzu, kentimizi en önemli fuarcılık merkezi haline getirmek. Şehrin önde gelen meslek örgütleri düzenlenecek. Kozmetikte pandemi sürecinde bir daralma yaşan şada, hijyen ürününe desteklerin artması bu durumu karşımıza çıkardı. Bitki ve aromatik yağ çeşitliliği potansiyeli göz önüne alınırsa daha fazla ihracat potansiyeli var.İzmir Kınık OSB ‘ 19 mayıs 2011 ‘de tüzel kişilik kazandı. Tohum fide aromatik bitki yetiştiriciliği ve sanayi planlaması var. Modern seralarda tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesi ve ar ge planlıyoruz. Sağlıktan kozmetiğine kadar hammadde sağlamak öncelikli hedefimiz. Daha büyük rakamları telaffuz etmeye çalışacağız. 70 üzerinde ilk seferde katılımcı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘MİNNET BORCUMUZ VAR’

İZTO 21. Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Sn. Osman Çapa, “Yıllardır Fransa İngiltere Amerika Japonya fuarlarını hassaslıkla izler neden burada olmadığını düşünürdüm. Bu fuarların ortak amacı birlikte olmalarına vesile olmasıdır. Bilgi ve becerilerini tüm kuaförlerle paylaşmaları dünyanın en değerli kaynaklarıdır. Sanata ve sanatçıya değer katan tüm kurular imalat ithalat ve ihracatçılarına destek olduğumuz sektörün katkıda bulunması, temsil ettiğimiz mesleğimize ve sanatımıza minnet borcumuz ve sorumluluğumuz vardır.Bir sonraki kuşaklara bu görevin aktarılacağından hiç şüphem yok” açıklamalarında bulundu.

‘İLERİDE DAHA BÜYÜK FUARLAR’

İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, “Emeği geçen herkese teşekkürediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. İzmir Kuförler ,Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Sezai Apaydın, “İzmir biliyorsunuz ki fuarlar şehri. Güzel İzmir’in güzellik fuarı yoktu. Tüm destekçi ve katılımcılarımızla beraber, birliğimizin katkılarıyla gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sonraki yıllarda daha büyük çapta yapmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, “ Diyarbakır’dan, Manisa’ya her ilden buraya gelen ve etkinliği şereflendiren 122 oda başkanı temsilcilerimiz burada. Güzelliğin ve estetiğin bitmediği bu sektörün tedarikçisi, üreticisi ve sanatkârların buluştuğu bu etkinlikten mutluyuz. Sektör her daim diri olan ve bu diriliği bütünlük halinde Türkiye’nin her ilinde payidar kılarak, seviyeyi yukarı çeken sektör haline geldik. Değerli üstatlarla, güzellik sektörü buluştuğu için Ege'nin incisinde uzun yıllardır verilen aranın ardından pandeminin ardından 15 ay kapalı kalmadan sonra bir soluk alma anlamına geliyor. Maske mesafe ve hijyene uyarak, ahi geleneğiyle burada olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bilgi kirliliği var, biz güzellik uzmanlığı mesleğine karşı, bakanlıklarla çalışarak konuya vakıfız. Cihaz üreticimiz dahil olmak üzere tüm meslektaşlarımızın hizmet sektörüne ait belgelerle ticaret yapmalarında bir engel olmadığını ve konuyu yakından takip ettiğimi belirtmek isterim. 122 odamız adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

‘EKONOMİK ARTILAR’

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu,”1.5 senelik bir ara verildi fuarlara. Marbel İzmir Mermer fuarımızla alanımız hareketlendi. sekizinci defa fuar İzmir kapılarını yine açtı. düzenlenen bu fuardan dolayı çok mutluyuz. Düzenlediğimiz fuarlarda ekonomik olarak büyük artılar kazandırıldığını belirtmek isterim. Sektörlerimiz büyükçe fuarlarımız büyüyor, fuarlarımız büyüdükçe sektörlerimiz büyüyor. Fuarda sektörün yenilikleri artırılacak, ayrıca ticari işbirlikleri ve anlaşmalar düzenlenecek” dedi.

‘HANGİ CİHAZLARI KULLANACAĞIZ?’

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu, “Bu emekler boşa gitmeyecek. Hem İzmirimize hem ülkemize yakışacak. Bu fuarın devam edeceğini düşünüyoruz. İş birliği içerisinde destek vererek güzel işler yapıyoruz. Bu fuarda onlardan birisi. Sektöre ayrılan finanstan emeğimizin karşılığı olan payı almaya çalışacağız. İnsanların kendini mutlu hissetmesini sağlayan önemli bir meslek. Danıştay kararına göre belli makinelere yasak geldi. Bu makinaları biz kullanamayacaksak bize neden sattınız? Satarken deseydiniz ki bu makineyi doktor olmayan kullanamaz. Diploma numarısına göre satılmalıydı. Bu sıkıntı çözülmeli. Hangileri bizi yetkimizde hangileri değil? Bu çalışmaları yapıyoruz” dedi.

‘BÜYÜK KATKISI VAR’

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, “ İlimize ve sektör temsilcilerine hayırlı olmasını diliyorum. Doğru işi doğru yerde ve zamanda yaparsanız anlam kazanır. Güzellik fuarını Türkiye’nin en güzel ilde yaparsanız, en büyük fuar merkezi olan İzmir’de yaparsanız bir anlam kazanır. Sektör olarak güzellik üzerine kurulan bu fuarda, kuaför ve berberlere ne kadar ihtiyacımız olduğunu pandemide çok daha iyi gördük. Fuarların ekonomiye büyük katkısı var. Hem İzmir ekonomisine katkı sağladığını görmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.