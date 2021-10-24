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Halkın yüzde 29'u beslenme ve barınma ihtiyacını bile karşılayamıyor

Ekonomide alınan kararlar TL’nin değerinde büyük kayıp yaratırken, halkın yüzde 29’u beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını açıkladı

Halkın yüzde 29'u beslenme ve barınma ihtiyacını bile karşılayamıyor
24 Ekim 2021 Pazar 09:16

Yüksek enflasyon ve düşen gelir seviyesi vatandaşların üzerindeki baskıyı artırırken, toplumda yoksulluk derinleşiyor. Halkın yüzde 29'u beslenme, barınma, kira gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını açıklarken, gelirleri ile sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 49'u aştı. Kazandığı gelirlerle, tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabildiğini söyleyenlerin oranı pandeminin ilk dönemleri olan Nisan 2020'de yüzde 26 iken, bu oran Eylül 2021'de yüzde 21.7'ye ulaştı. Aynı dönemde temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını açıklayanların oranı ise yüzde 24.2'den yüzde 28.7'ye çıkarken, toplumdaki yoksullaşmanın hızla yayılarak neredeyse ülkenin yarısını etkisi altına aldığını ortaya koydu.

Araştırma şirketi Metropoll'un gerçekleştirdiği “Türkiye'nin nabzı Eylül 2021” anketinin sonuçlarına göre, vatandaşların büyük bir kısmı karın tokluğu ve kira için çalışıyor. Rekor kıran döviz kurları ve devam eden faiz indirimleri TL'nin değerinde büyük kayıp yaratırken, açlık ve yoksulluk sınırları da rekor kırmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 3 bin 49 TL olduğunu ortaya koyarken, içinde kira ulaşım ve sağlık gibi temel ihtiyaçların da olduğu yoksulluk sınırı ise 9 bin 931 TL'ye çıkmış durumda. Bu şartlar altında son bir yılda büyük bir geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların yüzde 29'u temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumda olduğunu açıkladı.

Pandemi nedeniyle Mayıs 2020'de zirve yaptı

Metropoll araştırmasına göre, sadece beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini açıklayanların oranı Nisan 2020'de yüzde 48.6 iken, bu oran pandemi ve yaşanan kapanmaların etkisi ile Mayıs 2020'de yüzde 58'le tepe noktaya ulaştı. Ekonomide açılma kararları ve başta hizmet sektörü olmak üzere yaşanan canlanmalar bu oranları belli bir seviyeye taşıdı. Ağustos 2021'de halkın yüzde 50.2'si sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini açıklarken, bu oran bir ay sonra yüzde 49.2'ye düştü. (Sözcü)

Etiketler; #ekonomi #yoksulluk #kriz #ekonomik kriz
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