Hamdi Ulukaya iş dünyasının Nobel’ini aldı

ABD’nin en hızlı büyüyen gıda şirketlerinden Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, iş dünyasının Nobel’i olarak görülen Oslo Business for Peace ödülüne layık görülen 3 liderden biri oldu.

Türkiye’den Amerika’ya uzanan başarı öyküsü ile ABD’nin önde gelen girişimcilerinden yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya, etik ve sorumlu iş yapmanın önemine inanan ve bu kapsamda örnek faaliyetlere imza atarak çevrelerine ilham veren 3 iş dünyası liderinden biri oldu. Şirket başarılarının vazgeçilmez bir unsuru olarak sosyal ve çevresel etki yaratmayı kendilerine amaç edinmiş liderlere verilen Oslo Business For Peace ödülü, Business for Peace Vakfı tarafından bu yıl onuncu kez verildi. Ödülü daha önce kazananlar arasında Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Virgin CEO’su Richard Branson ve Unilever CEO’su Paul Polman gibi isimler yer alıyor. Bu yıl kazanan diğer iki lider ise Dubai merkezli CTG-Committed To Good CEO’su İngiliz Alice Laugher ve Kamerun merkezli GiftedMom’un kurucu ortağı Dr. Agbor Ashumanyi Ako oldu.

Daha fazlasını yapmalılar

Ulukaya, “Bu ödüle layık görülmekten onur duydum, ödülü Chobani’de çalışan tüm kardeşlerim adına gururla kabul ediyorum. Şirketlerin sadece kâra değil, insana odaklandığı bu yeni iş yapma biçimi ve dünyayı daha güzel bir yer kılma çabasının, her modern şirketin kalbinde yatması gerektiğine inanıyorum. CEO’lar olarak bizim daha fazlasına ihtiyacımız yok, daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var” dedi. Mültecilere yönelik çalışmalarıyla tanınan Ulukaya bir şirketin kârlılığını daha fazla artıran şeyin, içinde bulunduğu topluma hak ettiği değeri vermesi olduğunu vurgulayarak, “İş dünyasında insanı merkeze koyarak rekabet etmek ve başarılı olmak mümkün. Bunu yapabilen şirketler dağları yerinden oynatabilecek güce sahip” şeklinde konuştu.

Tent'in kurucusu

Kaliteli gıdayı daha erişilebilir kılmak misyonuyla hareket eden Hamdi Ulukaya’nın CEO’su olduğu Chobani, kuruluşundan itibaren çalışanları ve içinde bulunduğu toplumu ileriye taşıyacak faaliyetlerde bulunuyor. Bu misyonu daha da ileriye götürmek için, Ulukaya, gıda sektöründe yer alan ve sosyal faydaya önem veren girişimcilere destek vermek amacıyla “Chobani Incubator”ı (Chobani Kuluçka Merkezi) 2016 yılında kurdu. 2017 yılında, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amacıyla “Hamdi Ulukaya Girişimi”ni kurdu. Ulukaya, 2015 yılında “The Giving Pledge”i (Bağış Taahhütü) imzalayarak servetinin büyük bir kısmını küresel mülteci krizine çözüm bulunmasına ayırdı ve dünyanın dört bir yanında yurdundan edilmiş insanlara daha iyi çözümler sunmak amacıyla “Tent Foundation”ı (Çadır Vakfı) kurdu. Mülteciler için Ortaklık (Tent Partnership For Refugees) anlaşması kapsamında Chobani dahil yaklaşık 130 şirket mültecilere istihdam sağlıyor.