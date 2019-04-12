Hayati Ertuğrul: Organik tekstille büyüyeceğiz

Tüketici bilincinin her geçen gün artması ile birlikte organik ürün tüketiminin yükselen değer olması Egeli hazırgiyim üreticilerini organik konfeksiyon ürünleri üretime yönlendiriyor. Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, İzmir'de 47 firmanın organik konfeksiyon üretimi yaptığını amaçlarının bu sayıyı arttırmak olduğunu kaydetti.

TV35 Televizyonu'nda Reel Ekonomi Programına konuk olan Ertuğrul, 2018 yılında yaptığı ihracatla Türkiye'ye 26 milyar dolar döviz kazandıran, 17 milyar dolar dış ticaret fazlası veren hazırgiyim ve tekstil sektörlerinin gündemindeki konularla ilgili görüşlerini paylaştı.

519 sertifikalı firma

Organik tekstil konusunda İngiltere, Almanya, Japonya, Amerika başta olmak üzere dünya genelinde 64 ülkede sertifikasyon veren Global Organic Textile Standard (GOTS) isimli kurumla İzmir'de üniversiteleri akademisyenleri, organik tekstil üreticileri ve üyelerimizi bir araya getiren uluslararası bir konferans gerçekleştirildi. Çok verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Ertuğrul, "Dünya genelinde yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz organik olsun algısı sürekli artıyor. Türkiye'de organik tekstil üretimi ile ilgili 519 firma GOTS sertifikası almış durumda. Hindistan ve Bangladeş'in ardından dünyada üçüncü sıradayız, organik pamuk üretiminde de Türkiye dünya ikincisi. Organik üretiminde var olan potansiyelimizi arttırarak ihracata ve iç piyasaya daha fazla üretim yapmak istiyoruz. İzmir'de organik tekstil üretimini arttırmak ve dünyaya açılmalarını sağlamak için Organik Fashion İzmir (OFİ) isimli projemizi önümüzdeki dönemde devreye alacağız" şeklinde konuştu.

Gelinlik Fuarı'na kardeş geliyor

Gelinlik üretiminin başkenti İzmir'de Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve İZFAŞ tarafından 13 yıldır başarılı bir şekilde düzenlenen, zamanla Avrupa'nın en büyük, dünyanın alanında 4 büyük fuarından biri konumuna gelen IF Wedding Gelinlik, Abiye ve Damatlık Fuarı'na kardeş geliyor.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, 30 Nisan 2019 tarihinde İzmir Havagazı Fabrikası'nda 6. Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması yapmayı planladıklarını dile getirdi. Ertuğrul, "Tedarikçi buluşmasını 30 katılımcı ile planladık. Talep çok. Şu anda 40 başvuru almış durumdayız. Bölgemizde oluşan bu potansiyeli fuara dönüştürme kararını zaten Dernek olarak almış ve bu doğrultuda yola çıkmıştık. Bu karar ile ilgili Ege İhracatçı Birlikleri ile görüştük. EGSD olarak Gelinlik Fuarı'ndan sonra Tekstil ve Hazırgiyim Tedarikçi Fuarı'nı da İzmir'e kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Türkiye için vazgeçilmez

Hazırgiyim ve tekstil sektörlerinin yaptığı ihracat, sağladığı istihdam nedeniyle Türkiye için vazgeçilmez sektörler konumunda olduğunu dile getiren EGSD Başkanı Ertuğrul, "Türk, hazırgiyim sektörü; dünyada 7., Avrupa'da 3. sırada. Çorap ve havluda dünya üçüncüsüyüz. Avrupa yakınlığımız büyük avantaj, kalitemiz yüksek, tasarım konusunda çok iyi durumdayız. Bu sektör daha da gelişecek ben buna inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.