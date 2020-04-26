Hayvancılık sektöründe koronavirüs uyarısı

Uzmanlardan, hayvancılık sektörü için koronavirüs uyarısı geldi. Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan koranavirüs ile ilgili İzmir Ticaret Odası (İZTO) Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyesi Emre Pınar Kılıç ve Veteriner Hekim Gürhan Karaçaylı yaz aylarında da koronavirüsün hayvanlarda varlığını sürdürebileceğini belirterek önlem alınması gerektiğini söyledi.

Yaz döneminde de önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizen İZTO Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyesi ve Arkhe Tarım Ortağı Emre Pınar Kılıç, Yaz ayında yaşamak için kendine konakçı bir organizmaya ihtiyaç duyan Coronavirüsün hayvanlarda varlığını sürdürebileceğini söyledi. Tarım sektöründe çalışan çiftçilerin sosyal mesafe aralığını koruması gerektiğini belirten Kılıç, "Özellikle hayvancılık konusunda hayvanlarla iç içe diyaloglarını sürdüren çiftçilerimiz, şimdiden hayvanlarla yakın temasta iken veya ahır içerisinde çalışırken; hayvanlardan virüsün bulaşma olasılığını düşünerek, kendilerini ve ailelerini korumalıdır. Koronavirüs aslında ağırlıklı olarak hayvanlarda görülen bir virüs türü. Koronavirüs hayvanlarda da varlığını gösterebilir " dedi.

Kısıtlama getirilmeli

Arkhe Tarım ortağı Veteriner Hekim Gürhan Karaçaylı ise hayvancılıkla uğraşanların hayvanlarla birebir temaslarında eldiven ve maske takmaları gerektiğini söyledi. Hayvanların ahır dışında açık alanlarda dolaştırılmamaları gerektiğini belirten Karaçaylı, "Ahırlar ve sağım odaları sıklıkla dezenfekte edilmeli ve Hayvanların ateşinin yükselmesi ve ishal olması durumunda, Veteriner Hekimine haber verilmeli. Özellikle Kurban Bayramı'nda hayvan nakillerine kısıtlama getirilmeli" dedi.

Virüs hayvanlar için de risk teşkil ediyor

Bağışıklık sistemi güçlü tutularak ve gerekli önlemlerimizi alarak iki sene içerisinde bu hastalıktan kurtulabileceğinin altını çizen Karaçaylı, "Virüs ilk görüldüğü günden bugüne kadar en az kırk mutasyon değişikliği göstermiş. Bu durumda maalesef aşı üretilmesi ve insanlara uygulanabilecek duruma gelmesi için ciddi zamana ihtiyaç duyulacak.Hastalığın üzerinden gelinebilmesi için en doğru yol sürü bağışıklığının sağlanması ve bulaşmayı uzun zamana yaymak. Alacağımız basit önlemlerin yanı sıra bu virüsün hayvanlar için de risk teşkil ettiğini unutmamalıyız" diye konuştu.