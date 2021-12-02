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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Lütfi Elvan’ın yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bakan yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti
02 Aralık 2021 Perşembe 00:50

HABER EKSPRES-Uzun süredir istifa ettiği iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Resmi gazetede yayımlanan atama karararıyla Elvan'ın yerine bakan yardımcısı Nureddin Nebati bakan olarak atandı. 
 


Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? 
 

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964’te Şanlıurfa Viranşehir’de doğdu. Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi. İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir. Halen ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunmaktadır. AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Etiketler; #recep tayyip erdoğan #Nureddin nebati #lütfi elvan #hazine ve maliye bakanlığı
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