Hazine ve Maliye Bakanlığından dolar cinsinden yeşil tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, dolar cinsinden 2030 vadeli yeşil tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, dolar cinsinden 2030 vadeli yeşil tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verildi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2030 vadeli bir yeşil tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, ING, J.P. Morgan ve Standard Chartered'a yetki verilmesi kararlaştırıldı.