Hazır giyim ihracatı pandemiye rağmen arttı

EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, sektör olarak bu yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği(EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sertbaş, sektörün geride kalan bir yılını değerlendirdi. Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısı EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sertbaş’ın yanı sıra EİB Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz ve Sanayi Şube Müdürü Can Karadeniz katıldı. Sektörün bir yıllık ihracatını değerlendiren Sertbaş, 2020 yılında 167 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve bir önceki yılın 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracat rakamlarını yakaladıklarını söyledi.

Rekor kırdık

Geçen yılın Mart ayında Kovid-19 salgınıyla birlikte sektörün ihracat performansının düştüğünü ifade eden Sertbaş, “2020 yılı ilk 2 ayında hazır giyim ihracat performansımız gayet başarılıydı ancak mart ayıyla birlikte pandeminin olumsuz etkisini hissetmeye başladık sonuç olarak mart-nisan-mayıs döneminde ana ihraç pazarlarımızdaki kısıtlamalar nedeniyle ihracatımızda yüzde 45 oranında azalma oldu. Haziran ayından itibaren dünyada ve ana ihraç pazarımız Avrupa’da önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte ihracatımızdan olumlu sinyaller gelmeye başladı. Haziran-Ekim arasındaki dönemde yüzde 22’lik artışla 662 milyon dolar ihracat yaptık. Ayrıca, bu beş aylık periyotta Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ay bazında ihracat lideri olduk. Hazır giyim endüstrisi olarak aralık ayında oldukça iyi bir performans gösterdik. Bu ayda ihracatımız Türkiye genelinde yüzde 25,3; Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak ise yüzde 13,9 arttı, Türkiye geneli ve Birlik özelinde tüm aralık aylarının ihracat rekorunu kırdık” dedi.

Bir önceki yılı yakaladık

Birlik olarak 2020 yılında 167 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve bir önceki yılın 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracat rakamlarını yakaladıklarını belirten Sertbaş, “Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2021 yılı performansının pandemi koşullarındaki gelişmelere bağlı olacağını kabul etmekle birlikte, 2020 yılının getirdiği zorluklar içinde sektör olarak böyle bir performans göstermemiz bizi gelecek için cesaretlendiriyor, daha çok motive ediyor. 2021 yılı ilk 2 ay ihracat rakamlarımızı paylaşmak isterim. Ocak-Şubat döneminde Türkiye geneli ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 3 milyon dolar olarak gerçekleşti. EHKİB olarak ise aynı dönemde hazır giyim ihracatımız yine yüzde 1 artışla 236 milyon dolar oldu. 2021 yılında EHKİB olarak ihracat hedefimiz geçen yıl mart-haziran dönemindeki kapanmaların tekrar olmayacağı beklentisiyle 1,5 milyon dolar olarak belirledik” diye konuştu.

İzmir sektörde olmazsa olmaz

Firmaların dijital fuarlara katılımlarına yönelik desteklerini Premier Vision ile devam ettirdiklerinin altını çizen Sertbaş, “2020 yılının Eylül ayında ve bu yıl 15-19 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Premiere Vision dijital fuarlara 19 firmamız ile katıldık ve firmalarımızın uluslararası platformlarda tanıtımlarını gerçekleştirebilmek amacıyla Premiere Vision’un çevrimiçi Pazar yerinde Haziran sonuna kadar yer almaları için anlaşma yaptık. Bu noktada bölgemizin en büyük moda etkinliklerinden birisi IF WEDDING FASHION İZMİR fuarına değinmek isterim. Bildiğiniz üzere bu yılın başında 15’incisini düzenlemeyi düşündüğümüz IF Wedding fuarını pandemi sebebiyle kasım ayına ertelemek durumunda kaldık. Gelinlik, abiye ve damatlık sektörü pandemiden en fazla etkilenen sektörlerimiz arasında. İzmir’in bu sektörde merkez konumda olması, bölgemizde önemli üreticilerimizin yer alması sebebiyle mümkün olan en kısa sürede normalleşmeyi arzuluyoruz. Gelinlik ve damatlık sektörünün pandemi öncesi potansiyelini daha da ileri taşıyacağından eminim” dedi.

Hibe kaldırılsın

Sertbaş, kısa çalışma ödeneği süresi ve koruyucu maske hibe şartına da değinerek şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak açıklandı. Pandeminin etkilerini iş hayatında maalesef hissetmeye devam ediyoruz, üretimin ve istihdamın devamı için kısa çalışma ödeneğinin süresiyle ilgili devletimizden bir güncelleme bekliyoruz. Sektör olarak koruyucu maske ve tulum ihracatında hibe şartlarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Medikal ürünlerde hibe şartını kaldırdığımız takdirde küresel talebin yoğun olduğu bu ürün grubunda yıllık ihracatımıza yaklaşık 5 milyon dolar katkı sağlayacağını tahmin ediyorum.”