Hedef 5.000 işletmeye destek

Metro Türkiye, yeme-içme sektöründe koronavirüs sürecinden en çok etkilenen küçük işletmeleri desteklemek üzere #kücükisletmemicin hareketini başlattı.

Metro Türkiye, Gıda Kurtarma Derneği ve Dude Table iş birliğinde, Coca-Cola'nın ana partnerliği ve Unilever Food Solutions, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Reis Gıda ve Dimes'in destekleriyle hayata geçirilen projede, koronavirüse karşı alınan tedbirler kaldırıldığında kapılarını tekrar açacak işletmelere can suyu olmak amacıyla 5bin TL'lik ürün ve hizmet yardımı sağlanacak. Bu destek sayesinde yeme-içme sektöründeki küçük işletmeler, kendi bütçelerini farklı ihtiyaçlarına aktarabilecek ve on binlerce sektör emekçisinin istihdamı korunabilecek. Projeyle ayrıca yerli ekonominin desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile yerel lezzetlerin devamlılığının korunması amaçlanıyor.

Metro Türkiye'nin 500 küçük işletmeye ürün bağışı yaparak ilk adımı attığı ve şimdiden 1.000'in üzerinde işletmeye ulaşılan projenin devamında destekçi firmaların katılımı ile 5.000 küçük işletmeye ürün ve hizmet desteği sağlanması hedefleniyor. 27 Mayıs 2020 – Türk mutfağı ile değerlerinin daimiyetinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar yürüten Metro Türkiye, koronavirüs sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen yeme-içme sektöründeki küçük işletmeleri desteklemek üzere #kücükisletmemicin hareketini başlattı. Koronavirüs sürecinden sonra küçük işletmelere can suyu olmak amacıyla sağlanacak 5 bin TL değerinde ürün ve hizmet desteğiyle işletmeler kendi bütçelerini kira bedeli, fatura giderleri, personel ödemesi gibi diğer harcamalarına yönlendirebilecek.

Metro Türkiye'nin 500 işletmeye ürün bağışı yaparak Gıda Kurtarma Derneği ve Dude Table iş birliğinde başlattığı proje, ana partner Coca-Cola ve Unilever Food Solutions, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Reis Gıda ve Dimes'in destekleri ile şimdiden 1.000'i aşkın işletmeye yardım sağlayabilecek noktaya geldi. Destekçilerin artması ile gelişecek olan proje kapsamında toplam 5.000 küçük işletmeye ürün ve hizmet yardımı hedefleniyor. Faaliyet gösterdikleri bölgenin ekonomisi için önemli bir katma değer yaratan küçük işletmelere verilecek ürün ve hizmet desteği, işletmelerin on binlerce sektör emekçisi için kaynak ayırabilmesine ve çalışanların işlerine devam edebilmesine de katkı sağlayacak. Böylece proje hedefine ulaştığı takdirde yaklaşık 40 bin kişilik istihdam korunabilecek ve yaklaşık 10 milyar TL'lik yerel ekonominin canlandırılmasına katkıda bulunulacak.

Küçük işletmelerin projeden yararlanabilmesi için yeme-içme sektöründe faaliyet göstermesi, SGK'ya kayıtlı en az 5 çalışanın olması, yıllık 2 milyon TL veya altında ciroya sahip olması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan işletmeler www.kucukisletmemicin.com platformu üzerinden destek alabilecek, kurumsal firmalar da aynı platform üzerinden destek sağlayabilecek.

Destek olmanın tam zamanı

Projenin detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, "Metro Türkiye olarak 30 yıldır HORECA müşterilerimizin yanında yer alıyoruz. Bu dönemde onlar için yaptığımız çalışmalar sonucunda yeni bir adım atarak #kücükisletmemicin hareketini başlattık. Bu proje ile yeme-içme sektöründeki küçük işletmelerin bulundukları zor durum ile ilgili kamuoyunda bir farkındalık yaratmayı ve kapılarını müşterilerine tekrar açtıkları gün, ihtiyaçları olan ürün ve çözüm desteğini sağlamayı hedefliyoruz. Metro Türkiye olarak ilk adımı 500 işletmeye destek olmak üzere attık ve şimdiden partnerlerimizin desteğiyle yaklaşık 1.000 işletmeye destek olacak konuma ulaştık. Hedefimiz; projenin yeme içme sektöründeki 5.000 küçük işletmeye destek olmasını sağlamak. Böylece yaklaşık 40 bin sektör emekçisini istihdam eden bu işletmelerin işlerini devam ettirebilmelerini sağlamanın yanı sıra hem yerel ekonominin canlanmasına hem de yerel lezzetlerin korunmasına katkıda bulunacağız. Ayrıca bu zor dönem bittiğinde mahallemizdeki bu küçük işletmeleri ziyaret ederek bireysel olarak da destek olabiliriz. Projemize destek veren tüm değerli iş ortaklarımıza, hepimiz için zor ve olağanüstü bu dönemde dostluk elini uzattıkları için teşekkür ediyor, sektördeki diğer oyuncuları gerçek bir iyiliğe dönüşecek bu projeyi desteklemeye davet ediyorum. Bugün, tehdit altında olan küçük işletmeleri korumanın ve hep birlikte destek olmanın tam zamanı." dedi.



