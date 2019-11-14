Hedef yeşil ve mavi büyüme

Ege Ekonomik Forum'da 'AR-GE, Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma' konulu oturuma katılan İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, 2020 ve sonrası hedeflerini anlatırken, 'Yeşil ve mavi büyüme' kavramlarını gündeme taşıyacaklarını açıkladı. Dr. Yavuz, "Bu kavramlar, daha az kaynak kullanarak, çevreye daha saygılı şekilde, kaynakların gelecek nesle de ait olduğu bilinciyle kaliteli büyümemizi sağlayacak" dedi.

'AR-GE, Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma' konulu, Prof. Dr. Mustafa Tanyeri'nin moderatörlüğündeki oturumda konuşan İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, akıllı uzmanlaşmaya dair ajansın yaklaşımını anlattı. Yavuz, "Kalkınma sadece iktisadi boyutu olan kavram olarak değil, sosyal, kültürel ve çevresel boyutu olan bir kavram olarak ele alınmalı. Ülkemizdeki, 9, 10, 11'inci kalkınma planları hep sürdürülebilir kalkınmayı odağa yerleştirmiştir. Sadece iktisadi kalkınmayla bir yere varamayız, diğer boyutları da göz ardı etmemeliyiz" dedi.

Kaliteli büyüme

Yavuz konuşmasında şunları söyledi: "Ajansımızın hazırladığı 2014-23 dönemini kapsayan bölge planımız var. İzmir için hazırladığımız plan sürdürülebilir kalkınma kavramını odağına aldı. Biz 2020 ve sonrası dönem için aslında bir küçük revizyon, odağı değiştirmeden güncelleme çalışması yaptık. Kısaca, şunu söylüyoruz; Sürdürülebilir kalkınma çok önemli. Peki bunu nasıl hayata geçiririz? İki temel kavramı gündeme taşıyoruz. Bunlar yeşil ve mavi büyüme kavramları. Bunlar kaliteli büyümeyi sağlayacak. Yani, daha az kaynak kullanarak, çevreye daha saygılı şekilde, kaynakların gelecek nesle de ait olduğu bilinciyle büyümemizi sağlayacak. Yeşil ve mavi büyümenin odağında yer alan kaliteli büyümeyi üç temel odakta hayata geçirmek istiyoruz. Bunlar; Biri yenilik ve girişimcilik, ikincisi temiz enerji ve temiz teknolojiler, üçüncüsü de deniz ekonomisi."

Uzmanlaşma şartı

Akıllı uzmanlaşmanın, yenilik ve girişimcilik politikalarının altındaki temel araç olarak konumlandığını vurgulayan Dr. Yavuz, "Yani biz yenilik ve girişimciliği geliştirmek istiyoruz peki bunu nasıl yapmalıyız sorusuna cevap verdiğimizde, yani nasılın nasılına geldiğimizde burada karşımıza yöntem olarak akıllı uzmanlaşma çıkıyor" dedi. Ajanslarının bunun farkında olarak 2018'in ikinci yarısından itibaren, "Bir şey yönetebilmeniz için önce öğrenmeniz, bilmeniz gerekiyor" düşüncesinden hareketle, bir-bir buçuk yıldır akıllı uzmanlaşma nedir, nasıl yönetilmeli, nasıl dizayn edilmeli konularında ciddi çalışmalar yaptığını ve belli bir aşamaya geldiklerini anlattı. Yavuz, İzmir'deki ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışarak 2020'nin ilk çeyreğinde akıllı uzmanlaşma strateji çalışmalarını başlatmak istediklerini vurguladı. Bu kapsamda, Avrupa Birliği'nin ilgili kurumlarından da uzman ve kaynak desteği almak için girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.