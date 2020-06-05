Hedefimiz yılda 2 milyar dolar

Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı, Türkiye'nin Makinecileri tarafından, Ticaret Bakanlığı himayesinde Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle 22 – 26 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.

Yerli ve milli yazılımla hazırlanan Agrivirtual, Türkiye'nin 3 boyutlu ilk sanal fuarı olacak. Fuarın açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılacak. Makine imalatının küresel coğrafi değişiminden daha fazla pay almasına yönelik bir ihracat stratejisi izlediklerini vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Pandemi tarım ve gıda ürünlerine erişim ve ülkelerin tarımsal yeterliliği konularının önemini bir kez daha ortaya koydu. Korumacı politikaların keskinleşmesi sonucunda tarım, ikili anlaşmalarda kilit sektörlerden biri haline geliyor. Hemen bütün toprak ve iklim çeşitlerine sahip durumdaki Türkiye de doğru bir strateji ile bu süreçten güçlü çıkacaktır. Pandemi esnasında ilk 3 boyutlu sanal fuarı düzenleyerek her koşulda ihracat yapabilme kabiliyetimizi bir kez daha kanıtlamayı/sınamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin Makinecileri, 22 - 26 Haziran tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye'nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nı düzenliyor. Standlar arasında gezi seçeneklerine, konferans salonundan, toplantı odalarına fiziki fuar deneyimini birebir sanal ortama taşıyan Agrivirtual, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açılış konuşmasını yapacağı sanal törenle başlayacak. Yerli ve milli yazılımla hazırlanan fuar, www.agrivirtual.com.tr adresinden 5 gün boyunca 7/24 ziyaret edilebilecek.

Dünyadan ve Türkiye'den yüzlerce katılımcı ve binlerce ziyaretçiye uygun olarak yazılımı geliştirilen fuarda; traktörden hasat makinelerine, toprak işlemeden sulamaya, ekim makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına, taşımadan akıllı tarım teknolojilerine kadar tarım ve hayvancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm makine teknolojileri görücüye çıkacak. 5 ana holden oluşan Agrivirtual, holler ve koridorlar arasında serbest dolaşma, sergilenen ürünler hakkında stant görevlileriyle yazılı ya da görüntülü görüşme, ürünler hakkında dijital broşürler edinme ve sergilenen ürünleri 3D olarak detaylıca inceleme fırsatı sunacak.

"Makine imalatçılarımız dijital fuarlar dünyasına yabancı rakiplerinden önce adım atacak"

Küresel dış ticarette yeni işbirlikleri için büyük önem taşıyan fiziki fuarların gerçekleştirilemediği bir dönemde, dijital teknolojinin imkânlarını kullanarak dünyaya açıldıklarını vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

"Küresel tedarik zincirinde ve üretimin farklı coğrafyalar arasındaki paylaşımında zaruri bir değişimin olacağını bilerek, Türk makine sektörünün bu değişimden daha fazla pay almasına yönelik bir ihracat stratejisini uzun süredir izliyoruz. Pandemi, bu süreci daha da hızlandırdı ve Türkiye'nin endüstri alanında teknolojik kapasitesini ortaya koyabileceği yeni bir dönem başladı. Biz fiziki fuarların düzenlenemeyeceği bu sıkıntılı dönemin geçmesini, oturarak beklemek yerine, proaktif bir tavırla Agrivirtual'u tasarladık. Böylelikle, ihracatçılarımızın, belli bir döneme egemen olacağı anlaşılan bu konseptten yabancı rekiplerinden erken yararlanabilmesini sağlayacağız."