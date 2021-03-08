Helikopter kazasının nedeni açıklandı

Milli Savunma Bakanlığ, geçtiğimiz günlerde meydana gelen helikopter kazası ile ilgili açıklama yaptı

4 Mart günü Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düşmüş, olayda 11 asker şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı kazanın nedeni ile ilgili açıklama yaptı

Bakanlığın açıklaması şöyle: Saat 14.25'te Muş ile son görüşme yapılmasına müteakip saat 14.30'dan itibaren ani hava değişimi olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef 14.41'de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir.