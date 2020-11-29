Her gün 5 adet tüketin

Bağışıklığı artırıcı etkisiyle bilinen, C vitamini deposu mandalina, pandemi döneminde sıklıkla tüketiliyor. İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılan Satsuma cinsi mandalinaların yurt dışı pazardan da yoğun talep gördüğünü anlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, günde en az 5 mandalina tüketilmesini önerdi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde üretilen Satsuma cinsi mandalinaları dünyaya pazarlayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, aroması ve lezzetiyle sıklıkla tercih edilen mandalinanın sağlık deposu olduğunu belirtti. Pandemi döneminde tüm dünyanın Türk mandalinasına hücum ettiğini anlatan Uçak, 2020 yılında bir aylık dönemde yüzde 12'lik artışla 110 milyon dolar döviz geliri elde edildiğini kaydetti. Mandalinada 2020 yılı için 400 milyon dolar ihracat hedeflendiğini belirten Uçak, "Çekirdeksiz İzmir mandalinası kalitesi, aroması ve lezzetiyle mükemmel bir üründür. İzmir'in mandalinası kıymetlidir, yurt içinde ve yurt dışında tutulan bir mandalina cinsidir. Herkese öneriyorum. Covid döneminde de C vitamini olarak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için günde en az 5 tane mandalina tüketmeliyiz" dedi.

İhracatta ciddi artış var

Başta Rusya olmak üzere Irak, İran ve Suriye'nin ciddi anlamda Satsuma mandalinası talep ettiğini kaydeden Uçak, Doğu blokları ile Avrupa ülkelerine ciddi anlamda satış yaptıklarını belirtti. Geçen yıla göre ihracatta ciddi artışlar olduğunu söyleyen Uçak, "İhracatta yüzde 12'lik bir artış var. Sadece Ege Bölgesi'nde ise yüzde 50 arttı. Türk üreticileri ve ihracatçıları bu durumdan memnun. Emeklerinin karşılığını alıyorlar. Sabahın erken saatlerinde bahçelerde hasat telaşı başlıyor. İşletmelerde, paketleme tesislerinde ise hummalı bir çalışma var. Kaliteyi önemsiyor ve müşterilere en kalitelisini sunmaya çalışıyoruz. Hedef 400 milyon dolarlık ihracat yapmak. İnşallah o rakamı tuttururuz. Şu ana kadar 110 milyon dolarlık bir ihracat yapıldı. Bundan sonra da hedefi bulmayı umuyoruz" diye konuştu. Satsuma mandalinasının Türkiye'nin birçok yerinde üretildiğini anlatan Başkan Uçak, Mersin ve Adana gibi illerin yanı sıra İzmir'de yetiştirilen çekirdeksiz Satsuma mandalinasının çok tercih edildiğini söyledi. Uçak, "Yiyenin bir daha yiyesi geliyor. Diğer illerdeki turunçgillerin tamamı dış piyasaya sunulurken İzmir'deki mandalinanın yüzde 60'ını iç piyasada tüketiyoruz. Kalanı ihraç ediliyor" dedi.

Üreticisinin yüzü gülüyor

İzmir’in en önemli tarımsal üretim merkezlerinden Karaburun’da, mandalina üreticisinin yüzü bu sene gülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca temiz, güvenilir ve verimli gıda üretimini sağlamak amacıyla ilçedeki üreticilere ilk kez dağıtılan Akdeniz meyve sineği yakalama tuzağı olan feromon tuzağı sayesinde ürün kalitesi ve fiyatında artış yaşandı. Karaburun mandalinasının tadı yanında en önemli özelliğinin İzmir’de diğer ilçelere göre daha erken hasat vermesi olduğunu belirten Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, her yıl düzenledikleri geleneksel Mandalina Şenliği’nin bu yıl pandemi engeline takıldığını hatırlatarak, “Festivali yapamamanın üzüntüsünü, üreticimizin bu sene daha kaliteli ürün ve daha fazla gelir elde etmesi ile biraz olsun gidermiş olacağız” dedi. İlçede narenciye üretiminin yoğun şekilde yapıldığı, Batı Köyleri olarak adlandırılan Küçükbahçe, Parlak ve Salman köylerinde çok sayıda üretici için mandalinanın önemli bir gelir kapısı olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, “Bu sezon Büyükşehir Belediyemizin gayretleri ile Akdeniz sineği kaynaklı ürün kayıplarımız dikkat çeken oranda azaldı, ürünümüzün kalitesi arttı. Bu durum fiyatlara da yansıyor. Karaburun mandalinasında dip kilogram fiyatı 2 lira 20 kuruşa kadar yükseldi. Ürünümüz bahçeden ortalama 2 lira 60 kuruşa çıkıyor. Üreticimizin daha fazla para kazanması bizleri çok mutlu ediyor.” dedi.

Tesis sözümüz söz

İlkay Girgin Erdoğan, geçen yıl Kasım ayında yapılan 12. Mandalina Şenliği’nde üreticilere verdiği Mandalina İşleme Tesisi sözünü unutmadığını belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile bu tesisi Küçükbahçe Köyü’ne mutlaka kazandıracaklarını kaydetti. Hedeflerinin Karaburun mandalinasını, daha fazla katma değer yaratan ürünlere dönüştürmek olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti: Mandalinamızı sadece narenciye ürünü olarak tüketmemek gerekiyor. Bu mucize meyveden pestil, cips, mandalina suyu, gazoz gibi ürünlerle daha fazla katma değer yaratmamız mümkün. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde muhteşem bir tesisi ilçesine kazandırmıştı. Bu tecrübeden hareket ederek Karaburun’a da benzer bir tesisi kazandırmak için kendisinin desteğini almaktan mutluyuz.