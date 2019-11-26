Hisarcıklıoğlu'ndan ALTO'ya destek sözü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret eden Aliağa Ticaret Odası (ALTO) yetkilileri ilçenin ve bölgenin sorunlarının çözümü noktasında destek sözü aldı.

Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk ve Meclis Başkanı Adnan Saka ile meclis üyelerinden oluşan heyet, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Hisarcıklıoğlu'na ALTO'nun projeleri hakkında bilgi verilirken, bölgenin sorunları ve üyelerin beklentileriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. Hisarcıklıoğlu da ALTO'nun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek çalışmalarında destek sözü verdi.

Planlı kalkınma

ALTO Başkanı Ömer Ertürk; "Aliağa Ticaret Odası olarak özen gösterdiğimiz kurum ziyaretleri kapsamında Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na misafir olduk. Görüşmemizde Aliağa'nın gerek ekonomik gerekse de sosyal, kültürel ve şehircilik açısından gelişmesinin planlı ve sürdürülebilir olması amacıyla yaptığımız çalışmaları kendisiyle paylaştık. Birlik Başkanımız ülke ve bölge ekonomisi için büyük öneme sahip Aliağa'nın planlı kalkınması için Odalar Birliği olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti. TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na gösterdikleri misafirperverlik ve yaptığımız çalışmalar konusunda vereceği destek için tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Fikirlerimizi paylaştık

Hisarcıklıoğlu'na gerçekleştirilen ziyareti değerlendiren ALTO Meclis Başkanı Adnan Saka ise, Hisarcıklıoğlu ile uzun yıllardır Odalar Birliği çatısı altında mesai harcadıklarını ifade ederek, "Öncelikle TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Ziyarette hazır bulunan meclis üyelerimiz TOBB Başkanı ile karşılıklı görüşme ve düşüncelerini aktarma imkanı buldular. Kendisi geçmişten bugüne Oda olarak yaptığımız çalışmalara desteklerini sürekli vermiştir. Görüşmemizde bilgi paylaşımında bulunduğumuz konularla ilgili de kendisinin destekleri ile birlikte çözüm sağlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.