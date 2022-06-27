Hisarcıklıoğlu'ndan İzmir'de 150 milyarlık kredi paketi müjdesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kredi Garanti Fonu destekli kredi paketini hükümet yakında hepimize duyuracak. Yaklaşık bir 150 milyarlık kredi paketi bekliyoruz. Belki çarşamba günü yapacağımız toplantı sırasında bunun bilgisini de verirler" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) meclisi haziran ayı olağan toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Meclis Başkanı Salih Esen idaresinde İzmir'de bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda EBSO Meclis Üyelerine hitap eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sıkıntılarımız var, hepsini biliyoruz. Yetkilerim çerçevesinde sorunları, sıkıntıları hükümetimize gidip anlatıyorum. Başta Cumhurbaşkanı ve bütün bakanlara iletiyoruz. Bundan sonrada sorunlarınızı takip etmeye devam edeceğim. Yüksek enflasyon, girdi maliyetlerindeki artış, döviz kuru, krediye erişimdeki sıkıntı, yüksek enerji maliyetlerinin hepsini biliyor ve bakanlara da iletiyoruz. Şirketlerimizin özellikle artan enflasyondan dolayı müthiş derecede işletme sermayesine ihtiyaç duydukları haberleri geliyor. Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu destekli kredi paketini hükümet yakında hepimize duyuracak. Yaklaşık bir 150 milyarlık kredi paketi bekliyoruz. Belki çarşamba günü yapacağımız toplantı sırasında bunun bilgisini de verirler" dedi.

"İzmir bizim gözbebeğimiz"

TOBB olarak 90 binin üzerinde üreticinin 4 binin üzerindeki ürünü analiz ettiklerini de kaydeden Hisarcıklıoğlu, çıkan sonuçta İzmir'in İstanbul'dan sonra ikinci olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, "4 binin üzerindeki üründe 373'ünde İzmir, Türkiye birincisi. Türkiye'nin üretme kapasitesi açısından birinci, ikinci, üçüncü olan ürünlerde de ilk ikidesiniz. 4 bin sanayi ürünün içinde 2 bin 300 ürünü yani yüzde 58'i sizler vasıtasıyla Türkiye'de liderlik yapıyorsunuz. Ya birincisiniz, ya ikincisiniz ya da üçüncüsünüz. İstanbul'dan sonra İzmir ikinci. Onun için İzmir bizim gözbebeğimiz. Türkiye'nin zenginleşmesine katkılardan dolayı her zaman herkesin göz bebeği olmak durumundasınız. Çünkü her aldığınız, sattığınız üründe vergi, istihdam doğuyor. İzmir, ülkemiz sanayisi için önemini görmeliyiz" diye konuştu.

İzmir'e okul müjdesi

Ayrıca TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İzmir'in 7 ilçesinde TOBB olarak okul yapacaklarını da kaydederek "Eğitimi yaptığınız yatırımda yüzde 100 kar var. İzmir'in 7 ilçesinde okul yapmaya karar verdik. İnşallah açmak sizlerle birlikte nasip olur" ifadelerini kullandı.

"Sorunlara yönelik acil önlemler almalıyız"

Türkiye'de de şu anda en hassas konunun Birleşmiş Milletler raporunun da altını çizdiği gelir adaletsizliği olduğunu söyleyen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise "Orta direkt diye bir sınıf kalmadı. 8 milyona yakın kişi asgari ücretle geçiniyor. Asgari ücret mutlaka güncellenmelidir. Gelir adaletsizliği bizleri daha başka sosyal sorunlarla karşı karşıya bırakacak. Bu konu her şeyin önünde geliyor" dedi.

Son 1 yılda kademe 2 doğalgaz sanayi kullanımına gelen zam oranının yüzde 603 olduğunu belirten Yorgancılar, "Son 1 yılda sanayide elektrik kullanımına gelen zam oranı yüzde 304'dür Fiyat artışlarının geri çekilmesine ilişkin hiçbir girişimimize olumlu cevap alamadığımız gibi artış eğilimi de devam ediyor. Diğer taraftan enerji temininde de kışın yaşanabilecek sorunlara yönelik acil önlemlerimizi bugünden almamız gerektiğinin de altını çizmek isterim" diye konuştu. Yorgancılar, "TÜFE ve ÜFE arasındaki makasın rekor kırdığı bir süreçte; yüzde 73,5 enflasyon ile Dünyada 5'inci, bin 548 ÜFE endeks değeri ile 3'üncü, 800'leri aşan CDS risk primi ile 2'inci ülke iken, gelişen ülke para birimleri arasında TL'nin en çok değer kaybeden para birimi olduğu, son 1 yılda doların TL karşısında yüzde 99 değerlendiği, gerçeğine gözümüzü kapayamayız" ifadelerini kullandı.

"Gıda ve enerji krizi sonbaharda daha çok hissedilecek"

Savaşın daha birkaç ayda bile dünyadaki gıda ve enerji dengelerini alt üst etmiş ettiğini söyleyen EBSO Meclis Başkanı Salih Esen de "Pandemiden beri süregelen zorlukların üstüne, bir de bu savaşın getirdiği zorlukların eklenmiş olması, son derece rahatsız edici. Özellikle, artan enerji ve gıda pahalılığının giderek dar boğaza dönüşmesi ve kıtlığa kadar uzanması, üzerinde en çok dikkat etmemiz gereken konu. Ekonomik mevzuların yanına, kuraklık gibi olumsuzlukların da etkisini dikkate aldığımızda, çok daha uzun vadeli bir gıda ve enerji krizi ile yerleşebileceğimizi anlıyoruz. Söz konusu zorluklar, şüphesiz ki sonbahar ve kış aylarında çok daha hissedilir hale gelecek. Bu sebeple, hazırlıklarımızı şimdiden bu yönde yoğunlaştırmamız, elzem görünüyor" diye konuştu.

Yorgancılar, yeniden aday

Meclis toplantısında oda seçimlerine ilişkin açıklamalarında bulunan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 1994 yılında odada ilk defa meclis üyesi olarak görev yapmaya başladığını daha sonra da meclis başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunduğunu belirtti. Yorgancılar, "Geçen mecliste hem sizlerin açıklamaları, hem değerli meclis başkanımızın kararımız gözden geçirmem gerektiği söylemeleri ve bu birlikteliğin devam etmesi için ben adaylığımı tekrar açıklıyorum. Tabii ki bir fedakârlık yapacağım, çalışmalarımız arttıracağım ancak seçildiğim zaman yapacağım ilk iş binanın bitirilmesidir" diye konuştu.