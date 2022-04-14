Hububat ihracatında hedef: 1 milyar dolar

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Seçimli Genel Kurul Toplantısında bayrak değişim yaşandı. Yeni başkan Muhammet Öztürk, birliğin ihracatını 1 milyar dolara taşımak için çalışacaklarını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısında mevcut başkan Mustafa Terci dört yıllık görev süresinin sonunda başkanlığı bırakırken gerçekleşen seçimlerde mevcut yönetimde yer alan Muhammet Öztürk ve birlik üyesi Ömer Ayhanoğlu başkanlık için yarıştı. Yapılan seçimlerde Muhammet Öztürk, birliğin yeni yönetim kurulu başkanı seçildi. Yeni dönemde ana ihraç maddelerinden olan yağ ve unda yaşanan yasağın kalkması için çalışacaklarını söyleyen Öztürk, “Grubumuzun ana ihraç maddelerinden yağ ve unda bir yasak var. Bizim temennimiz bir an önce bunun kalkması. Diğer önemli bir ürünümüz haşhaş tohumu var. Bunlar bizim önemli ihraç ürünlerimiz. Bunun da bir an önce açılması için elimizden geleni yapacağız. 4 yıl önce bu yönetim geldiğinde 300 milyon dolar civarındaydı. Bugün 700 milyon dolar civarında. Bundan sonraki süreçte de ihracatımızı 1 milyar doların üzerine taşımak için çalışacağız. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek” dedi.

Müşteri kaybediyoruz



Genel kurul toplantısında Divan Başkanı Ramazan Abay’ın ayçiçeği ihracatına yönelik açıklamaları damga vurdu. Türkiye’de işlenen ayçiçeği yağı miktarının ayda 175 bin ton civarında olduğunu belirten Abay, “Türkiye ayçiçeği yağı ihracatının 700-800 bin ton civarlarına ulaştığını belirtmek isterim. Ancak Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan olayların sonucu ithalat kapıları kısmen kapanmış olsa da ayda 175 bin ton yağ işleyen bir ülkede ‘15 Nisan’a kadar yağımız var sonrasında açız, açıktayız’ diye ifade etmek tamamen cehaletin eseridir. Açıklamanın yapıldığı gün depolarda olması gereken ham yağ miktarı minimum yaklaşık 450 bin ton. Türkiye ayda 75 bin ton yağı kendisi tüketiyor. Bu süre içinde diğerlerini ne yapacak; stoklarımızda tutuyoruz, müşteri kaybediyoruz. Yukarıdaki yöneticilerimizi alttakiler aldatıyorlar. Yarın yine ‘aldandık’ diyecekler” dedi.

İhracatın önünü açın

“Ülkenin içinde bulunduğu çıkmazda, ekonomik sıkıntılarda ihracatçının önüne her geçen gün bir engel daha konulmaya devam ediyor” diyen Abay “İhracat gelirlerimizin yüzde 25’inin TL’ye dönme zorunluluğu getirdiler. Türkiye’de ihracatın dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalatlarla arttığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz ham madde fakiri bir ülkeyiz. Yağ dışarıdan geliyor. Bizim kendi üretimimiz 1 milyon 150 bin ton ayçiçeği çekirdeği. Bunun yüzde 40 hesabıyla çarparsanız 450-500 bin ton ham yağ üretirsiniz. 450 bin ton rafine piyasaya sürülecek yağ olur. Biz bu çerçeve içerisinde ihracatın önünü açarız ama ihracatın önünü tıkamamamız lazım” diye konuştu.