TWITTER'I İSTİYOR!
TWITTER'I İSTİYOR!
0
İZMİRLİ ŞAMPİYON İKLİM AKTİVİSTİ OLDU
İZMİRLİ ŞAMPİYON İKLİM AKTİVİSTİ OLDU
0
EMRE KINAY HAKİM KARŞISINDA
EMRE KINAY HAKİM KARŞISINDA
0
MAKATINA 2 KİLOLUK DAMBIL SOKUNCA...
MAKATINA 2 KİLOLUK DAMBIL SOKUNCA...
0

Hububat ihracatında hedef: 1 milyar dolar

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Seçimli Genel Kurul Toplantısında bayrak değişim yaşandı. Yeni başkan Muhammet Öztürk, birliğin ihracatını 1 milyar dolara taşımak için çalışacaklarını söyledi

Hububat ihracatında hedef: 1 milyar dolar
14 Nisan 2022 Perşembe 13:49

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısında mevcut başkan Mustafa Terci dört yıllık görev süresinin sonunda başkanlığı bırakırken gerçekleşen seçimlerde mevcut yönetimde yer alan Muhammet Öztürk ve birlik üyesi Ömer Ayhanoğlu başkanlık için yarıştı. Yapılan seçimlerde Muhammet Öztürk, birliğin yeni yönetim kurulu başkanı seçildi. Yeni dönemde ana ihraç maddelerinden olan yağ ve unda yaşanan yasağın kalkması için çalışacaklarını söyleyen Öztürk, “Grubumuzun ana ihraç maddelerinden yağ ve unda bir yasak var. Bizim temennimiz bir an önce bunun kalkması. Diğer önemli bir ürünümüz haşhaş tohumu var. Bunlar bizim önemli ihraç ürünlerimiz. Bunun da bir an önce açılması için elimizden geleni yapacağız. 4 yıl önce bu yönetim geldiğinde 300 milyon dolar civarındaydı. Bugün 700 milyon dolar civarında. Bundan sonraki süreçte de ihracatımızı 1 milyar doların üzerine taşımak için çalışacağız. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek” dedi.

Müşteri kaybediyoruz


Genel kurul toplantısında Divan Başkanı Ramazan Abay’ın ayçiçeği ihracatına yönelik açıklamaları damga vurdu. Türkiye’de işlenen ayçiçeği yağı miktarının ayda 175 bin ton civarında olduğunu belirten Abay, “Türkiye ayçiçeği yağı ihracatının 700-800 bin ton civarlarına ulaştığını belirtmek isterim. Ancak Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan olayların sonucu ithalat kapıları kısmen kapanmış olsa da ayda 175 bin ton yağ işleyen bir ülkede ‘15 Nisan’a kadar yağımız var sonrasında açız, açıktayız’ diye ifade etmek tamamen cehaletin eseridir. Açıklamanın yapıldığı gün depolarda olması gereken ham yağ miktarı minimum yaklaşık 450 bin ton. Türkiye ayda 75 bin ton yağı kendisi tüketiyor. Bu süre içinde diğerlerini ne yapacak; stoklarımızda tutuyoruz, müşteri kaybediyoruz. Yukarıdaki yöneticilerimizi alttakiler aldatıyorlar. Yarın yine ‘aldandık’ diyecekler” dedi.

İhracatın önünü açın

“Ülkenin içinde bulunduğu çıkmazda, ekonomik sıkıntılarda ihracatçının önüne her geçen gün bir engel daha konulmaya devam ediyor” diyen Abay “İhracat gelirlerimizin yüzde 25’inin TL’ye dönme zorunluluğu getirdiler. Türkiye’de ihracatın dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalatlarla arttığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz ham madde fakiri bir ülkeyiz. Yağ dışarıdan geliyor. Bizim kendi üretimimiz 1 milyon 150 bin ton ayçiçeği çekirdeği. Bunun yüzde 40 hesabıyla çarparsanız 450-500 bin ton ham yağ üretirsiniz. 450 bin ton rafine piyasaya sürülecek yağ olur. Biz bu çerçeve içerisinde ihracatın önünü açarız ama ihracatın önünü tıkamamamız lazım” diye konuştu.

Etiketler; #hububat #hububat ihracat #eib
Önceki Haber
İzmir'deki cinayetin sırrı çözüldü! Suçunu itiraf etti!
Sonraki Haber
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Yine sabit tuttu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Yine sabit tuttu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Yine sabit tuttu
0
İkinci el otomobil fiyatlarına bir de KDV zammı geldi!
İkinci el otomobil fiyatlarına bir de KDV zammı geldi!
0
Türkiye Kamu-Sen: Yoksulluk sınırı 6 bin 184 lira
Türkiye Kamu-Sen: Yoksulluk sınırı 6 bin 184 lira
0
Et piyasasının düzenlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Et piyasasının düzenlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
0
TÜİK'e göre sanayi üretimi artmış!
TÜİK'e göre sanayi üretimi artmış!
0
Yine milyarlarca dolar cari açık verdik!
Yine milyarlarca dolar cari açık verdik!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.