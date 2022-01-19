Hükümete çağrı: Akaryakıttan ÖTV alınmasın!

Son günlerde akaryakıttaki artışın sonu gelmiyor. Motorin fiyatı bugün gelen zamla 14 lirayı geçti. Konuyla ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyatlar düşene kadar ÖTV alınmaması çağrısı yaptı

TESK Başkanı Palandöken, yaptığı açıklamada, 2 yıldır pandemi sürecinin etkisiyle iş yeri kapanan veya kapanmasa bile kısıtlamaların etkisiyle büyük bir iş kaybına uğrayan esnafın toparlanmaya çalışırken bu kez de artan maliyetlerin altında ezildiğini söyledi. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artışla esnafın işlerinin yeniden durma noktasına geldiğini ifade eden Palandöken, "Pandemi sürecinde eşel mobil sistemiyle kontrol altında tutulan akaryakıt fiyatları döviz kurlarındaki artışla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Akaryakıt fiyatları artık ekonomik önünde 'el freni' görevi görmeye başladı. Bu geçici dönem bitene kadar en azından benzin ve motorinden ÖTV alınmamalı. Döviz kurları yaz aylarına doğru düşmeye başladığında akaryakıt fiyatları da düşecektir. Benzin ve motorin fiyatları litrede 9 TL'nin altına düşünce yeniden ÖTV alınabilir. Ancak bugün esnafa ve çiftçiye destek için benzin ve motorinden ÖTV alınmamalı" diye konuştu.