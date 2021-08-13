Hükümetin teklifi memurun beklentisini karşılamadı

Hükümetin memur ve memur emeklisine teklif ettiği zam oranını kabul etmeyen Memur-Sen Konfederasyonu 81 ilde ortak basın açıklaması düzenledi. İzmir’de Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği binasında düzenlenen basın açıklamasında rakamların beklentileri karşılamadığını ifade eden İl Temsilcisi Ali Kaya, taleplerini kabul ettirmek için her türlü eyleme hazır olduklarını belirterek memuru enflasyona ezdirmeyecek yeni bir teklifin sunulmasını istedi

FATİH ÖZKILINÇ- Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Görüşmeler kapsamında, Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıyla sendikalara zam teklifini sundu. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6 ve enflasyon farkları teklif etti. Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu zam teklifini kabul etmeyen Memur-Sen Konfederasyonu 81 ilde ortak basın açıklaması düzenledi. İzmir’de Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği binasında düzenlenen basın açıklamasında rakamların beklentileri karşılamadığını belirten Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya, “Kamu işvereni maaş ve ücretlere 2022’de yüzde 5 + yüzde 6, 2023’te yüzde 6 + yüzde 6 olmak üzere toplamda iki yılda 23 puanlık bir artış önermiş, bunlar dışında somut herhangi bir teklif sunmamıştır. Bu teklif yeterli değildir. Kamu işvereni müzakere başlatacak yeni bir teklif hazırlamalıdır” dedi.

“Yanlış hesaptan dönün”

4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisinin gözü ve kulağının toplu sözleşme masasında olduğunu belirten Kaya, “Kamu İşvereninin açıkladığı teklif maalesef bu büyük kitlenin beklentilerini karşılamaktan uzak bir görüntü sergiliyor.2022 yılı için yüzde 5+6, 2023 yılı için yüzde 6+6 maaş zammı teklifi memuru yine enflasyona ezdirecek bir tekliftir. Kamu görevlilerinin maaşları enflasyon karşısında erimektedir. 5. Dönem Kamu İşvereni tarafından teklif edilen ve Hakem tarafından verilen maaş zammı iki yıl için 4+4 ve 3+3; 19. ayda gerçekleşen enflasyonun ise yüzde 26 olması Kamu İşvereninin dikkate alması gereken en açık tablodur. Artık bu yanlış hesaptan dönülmelidir.Öyle görünüyor ki; bu teklif hazırlanırken çarşı pazardaki fiyatlar, yüksek enflasyon, kurdaki yükseliş, temel ihtiyaç harcamalarındaki artış, alım gücündeki düşüş gözetilmemiştir. Kamu İşvereninin sunduğu teklif bu gerçekleri dikkate almayan, yetersiz, eksik ve beklentilerimizin altında bir tekliftir. Biz diyoruz ki; memura zammı enflasyon değil kamu işvereni vermelidir” diye konuştu.

Kaya açıklamalarının devamında ise şunları kaydetti:

“Kamu İşvereninin 3600, refah payı, sözleşmeli personel ile ilgili takvimlendirilmemiş, oranı, kapsamı belirlenmemiş soyut teklifini; oran, kapsam, takvim gibi hususları netleştirerek somutlaştırmasını, tüm kamu görevlilerini mutlu edecek, beklentileri karşılayacak bir teklif sunmasını istiyoruz. 3600 Ek Gösterge konusunda kapsamı genişletilmiş, bütün kamu görevlilerini mutlu edecek, net takvime bağlanmış bir teklif sunulmalıdır. Aynı şekilde sözleşmeli personel konusunda da teklif somutlaştırılmalıdır. Sözleşmeli personelin sorunlarını kökten çözecek kadro eksenli bir yarım milyonu aşan sözleşmeli personelin temel beklentisidir. Memurun enflasyonla eriyen maaşının telafisi ancak seyyanen zamla, memurun enflasyona ezdirilmemesi hedefi de enflasyon farkı vermekle değil ancak refah payıyla mümkündür.

“Emeğimize yaraşır yeni bir teklif bekliyoruz”

Kamu İşvereninden; yardımcı hizmetlerin genel idari hizmetlere geçirilmesi, vergi dilimi, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması ve benzeri genele ilişkin tekliflerimize de hizmet kollarına ilişkin tekliflerimize de karşılık gelecek şekilde titizlikle hazırlanmış teklifleri bekliyoruz. Toplu sözleşme bir oldu bittiyle değil zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmelidir. Bunun için de yeni ve kapsamlı bir teklifin hazırlanarak; 5. Dönem Toplu Sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkân tanıyacak şekilde Pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz. Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği olarak, haklarımızı kazanmak, taleplerimizi kabul ettirmek için her türlü eylem, etkinlik ve program için hazır olduğumuzu ilan ediyoruz.”