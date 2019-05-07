Hurda araç teşvikinde ÖTV indirimi artırılsın

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin ABD, Rusya, İngiltere, Belçika, Hollanda gibi birçok ülkeden hurda ithalatı yaptığını belirterek, "Hurda ithalatının azalması ve ekonomimizin kazanması için ÖTV indirim miktarı artırılarak, hurda teşvikine daha cazip maddeler eklenmeli" ifadesini kullandı.

Palandöken, hurdaya ayrılması gereken araçların tümünün sanayiye kazandırılabilmesi için teşviklerin daha cazip olması gerektiğini söyledi. Enflasyon artışı da hesaba katılarak hurda araç teşvikindeki ÖTV indiriminin artırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "ABD, Rusya, İngiltere, Belçika, Hollanda gibi birçok ülkeden hurda ithalatı yapıyor ve bu ithalata büyük miktarlarda döviz ödüyoruz. Hurda ithalatının azalması ve ekonomimizin kazanması için ÖTV indirim miktarı artırılarak hurda teşvikine daha cazip maddeler eklenmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Haziran sonu bitiyor

Palandöken, hurda ithalatına son 3 yılda 17,7 milyar dolar ödendiğini belirterek, geçen yıl yapılan hurda ithalatı düzenlemesine göre 16 yaş ve üstü eski araçların hurdaya ayrılıp, sıfır araç alacak olanlara 3 bin lira ile 10 bin lira arasında ÖTV teşviki verildiğini hatırlattı.

Palandöken, haziran ayında son bulacak teşvikin, çevre kirliliğinin azaltılması, hurda ithalatının düşürülmesi ve otomotiv piyasasındaki daralmanın etkilerinin bertaraf edilmesi için ülkeye ve ekonomiye çok faydalı olduğunu ifade etti. Kamyon, kamyonet, otobüs gibi ağır vasıtaların hurdaya ayrılması halinde mutlaka bir ödeme yapılması gerektiğini belirten Palandöken, bu araçların hurda teslim noktalarındaki nakliyesinin bile esnaf için büyük bir maliyet oluşturduğunu bildirdi.

Döviz kaybı yaşanıyor

Palandöken, şunları kaydetti:

"Tonlarca ağırlıktaki araçlar için hiçbir ödeme yapılmaması hurdaya çıkacak ağır araçların teslimini mümkün kılmıyor. Sonuçta binlerce kilometre uzaktaki ülkelerden hurda ithal ediyoruz ama 100 kilometre ötedeki hurdayı alamıyoruz. Bu da hem gereksiz yere ülkemizden döviz çıkmasına hem de yeni araç satışlarının beklenen seviyelere çıkmamasına neden oluyor."