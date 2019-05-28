Huriye Serter, İzmirli kadınların başkanı

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Başkanı Huriye Serter şimdi de 33 derneği bünyesinde barındıran İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı oldu. 27 Mayıs'ta Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi'nde yapılan genel kurulda görev süresi dolan mevcut başkan Tülin Eraslan'dan görevi Huriye Serter devraldı. 33 kadın derneğinin kayıtlı olduğu İzmir Kadın Kuruluşları Birliği'nde (İKKB) üç yıl başkanlık görevini yürütecek Huriye Serter geçmiş dönem başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, çok güzel izler bıraktıklarını söyledi.

Huriye Serter, İzmirli kadınların başkanı
28 Mayıs 2019 Salı 14:01

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği'nin tarihinde sevgiyle ve takdirle anılacağını ifade eden Serter, "Liderlere liderlik etmenin zordur ama birlikte Atatürk'ün kadınların özgürleşmeleri adına açtığı yoldan giderken güçlerimizi birleştirdiğimizde çok daha etkin ve başarılı projelere imza atabiliriz. 2001 yılında kurulmuş bu platformu daha ilerilere taşımak üzere ortak akılla yöneteceğiz, bu yüzden tüm derneklerin katılımcı olmalarını bekliyorum. Beni İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanlığına layık gören İzmir Kadın Kuruluşları Birliği bileşen derneklerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yürütme kurulu üyelerimizle birlikte Başkanımız Tülin Eraslan ve yönetim kurulundan aldığımız bayrağı hep yükseklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği yürütme kuruluna ise Türk Kadınlar Birliği Bayraklı Şubesi Başkanı Nihal Bulmamış, Memekander Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tülay Canda, Alsancak Soroptimist Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sumru Tömek, Cumhuriyet Kadınları Güzelbahçe Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Öğleden seçildi.

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