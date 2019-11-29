Hyundai ve Yükseliş 30. yıllarını kutladı

Hyundai Türkiye, bu yıl ki geleneksel bayi toplantısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenledi.

"Daha sağlam adımlarla, daha güçlü yarınlara" sloganıyla gerçekleştirilen toplantıya tüm Türkiye'den yetkili bayi yöneticileri, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali KİBAR, Hyundai Türkiye Başkanı Mr. Ickkyun OH ve Hyundai Türkiye'nin üst ve orta düzey yöneticileri katıldı. Toplantıya Hyundai ile birlikte 30. Yılını kutlayan Yükseliş Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, Yükseliş Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arda Yüksel 30. Yıl plaketini Ali Kibar ve Mr. Ickkyun OH'un elinden aldı. Toplantı da söz alan Alaattin Yüksel; Kibar Holding'in bir sanayi kuruluşu olarak Hyundai markasını Türkiye'ye getirmesinin çok önemli olduğunu, iki ülke arasında sağlıklı ve başarılı bir iletişim kurarak bu iş birliğini 30 yıl sürdürmenin önemli olduğunu söyleyerek kendilerini yürekten kutladığını belirtti. Yükseliş Şirketleri olarak tüm bağlı şirketlerimizde olduğu gibi Hyundai markasını da en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını bildiren Alaattin Yüksel, dalgalı denize benzeyen zorlu 30 yılı müşteri memnuniyetini ve dürüşt çalışma prensibini esas alarak aştıklarını, çalışmalarını bu eksende sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Başarılarla geçen 30 yıl

38 yıldır ticari hayatını sürdüren Yükseliş Şirketler Grubu, bağlı şirketlerinden olan Yükseliş Hyundai'nin ilk Hyundai Show roomunu 1990 yılında hizmete sundu. 1992 yılında Türkiye'nin ilk bayi servisini açan Yükseliş, 1998 yılında açık ve kapalı alanda toplam 30 bin metrekarede hizmet vermek üzere Yükseliş Hyundai Plaza'yı Bayraklı/İzmir'de faaliyete geçirdi. Açıldığından bu yana perakende satışta sürekli ilk üç içinde yer alarak Türkiye'nin toplamda en çok araç satan bayisi, en çok servis girişine sahip bayisi oldu. Yedek parça satışında tüm Kia ve Hyundai bayileri arasında dünya 2.si olan Yükseliş, teknisyen olimpiyatlarında dünya 1.liği, satış beceri olimpiyatlarında dünya 3.lüğü, perakende satış ve müşteri memnuniyetinde defalarca Türkiye 1.likleri ve müşteri memnuniyet ödüllerini kazandı.