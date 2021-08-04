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İade ekmek ekonomiye zarar veriyor

İzmir’de günlük üretilen ekmeğin yüzde 10’u üretildiği gün içinde satılmaması nedeniyle geri iade ediliyor. İade edilen ekmeklerin hayvan yemi olduğunu belirten İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, bu durumun ülke ekonomisine darbe vurduğunu ve yasal düzenleme beklediklerini kaydetti

İade ekmek ekonomiye zarar veriyor
04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:27

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de günlük 3 buçuk milyonun üzerinde ekmek üretiliyor. Marketlere ve bakkallara verilen ekmeğin yüzde onluk kısmı ise iade ediliyor. Bu durumun ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini belirten İzmir Ticaret Odası(İZTO) Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, fırıncıların ekmek iadesiyle ilgili bir yasal düzenleme istediğini kaydetti.

 

Ekonomiye darbe

Marketlere, bakkallara ve toplu yerlere verilen ekmeklerin geri iade alınmasını Türkiye ekonomisine vurulan bir darbe olarak nitelendiren Sağır, “Gerçekten de biz Türkiye genelinde günde milyonlarca ekmeği iade alıyoruz. İade aldığımız ekmekleri de maalesef hayvan yemi olarak hayvancılara veriyoruz. Aslında baktığımız zaman bizim buğdayımız da yetmiyor. Yeterli buğday ve ekmeklik un olmadığından dolayı ithal ediyoruz. Dolarla buğday alıyoruz. İade aldığımız ekmekleri de yem olarak hayvancılara veriyoruz. Bu durum sektörümüze ve ülke ekonomimize çok büyük boyutta zarar veriyor. Biz Türkiye genelinde ekmeğin iade edilmesiyle ilgili yasal bir düzenleme istiyoruz. Biz fırıncılar olarak bu meseleyi kendi aramızda çözemiyoruz.  Bunun için yasal bir girişim gerekiyor” dedi.

Üçte biri iade ediliyor

Konun hassas olduğunu ve bu durumun 90’lı yıllarda başladığını aktaran Sağır, “Bu durumun ülke ekonomisine büyük bir zararı var. Daha önceden böyle bir durum yoktu. Önceden fırıncı ekmek verdiği yere ona göre verirdi. Ekmeği alanda ona göre alırdı. Bayata bırakmazdı. Ekmek kalırsa da bunu koruyup ertesi gün satardı. Şimdi biz A bakkalına 150 ekmek veriyoruz ertesi gün bu ekmeğin 50 tanesini geri alıyoruz” diye konuştu.

Haksız rekabet nedeniyle engellenemiyor


Bazı bakkal ve marketlerin günlük satış kapasitelerinin üzerinde fırınlardan ekmek aldığını satamadığında ise geri iade ettiğini belirten Sağır, “Biz uyarıyoruz ‘bu rakam fazla, dün bu kadar iade etin’ diyoruz. Ama market, bakkal sahibi ‘sen benden daha iyi mi bileceksin’ diyor. Fırınlar arasında haksız rekabet olması nedeniyle de müşteri kaybetmemek için istenilen adette ekmek veriyoruz. Ama sonrasında bir kısmı geri iade ediliyor” açıklamasında bulundu.

Etiketler; #ekmek #iade ekmek #ekonomi #izmir
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