İAOSB üyeleri için Can Hastanesi indirimi

İzmir Özel Can Hastanesi, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi(İAOSB) ile işbirliği protokolü imzalayarak, bölgede çalışan sanayicilerin ve çalışanların sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak faydalanmasını sağladı.

Can Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Muzaffer Keskiner, bütüncül sağlık hizmetleri sunduklarını dile getirerek, "Endokrinden dişe tüm polikliniklerimizle, 6 ameliyathanemiz, erişkin-yenidoğan yoğun bakım servislerimiz, uzman hekimlerimiz ve son teknoloji ile iyilik halini sağlamaya çalışıyoruz. Ancak sadece iyiliği sağlamak yeterli değil, korumak da önemli. Bu nedenle bireysel ve toplumsal sağlığa dair bütün alanlarda aktif olarak fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bu tür işbirlikleriyle de sağlık hizmetlerimizi ve bütüncül sağlık farkındalığını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

40 bin kişiye istihdam

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Doğan Hüner, 600 firmanın faaliyette olduğu, yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlayan bir organize sanayi bölgesi olduklarına dikkat çekerek, Can Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinin kısa sürede takdir topladığını dile getirdi. Hüner, "Can sağlık yatırımı, İzmir'de önemli bir ihtiyacı karşıladı. Biz de sanayicilerimizin ve çalışanların Can Hastanesi hizmetlerinden avantajlı olarak faydalanması için bir adım attık. Bölge yöneticileri olarak sağlık hizmetlerinin değerini biliyor ve Bölgemizde de bu değeri vurgulamak için sosyal projeler üretiyoruz" diye konuştu.