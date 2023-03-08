İAOSB yeni başkanı Cenk Karace: "En büyük hayalimiz OSB'yi büyütmek"

İAOSB yeni başkanı Cenk Karace, en büyük hayallerinin OSB'yi genişletmek istediklerini belirterek Karace, "Çiğli arıtma tesisinden Çiğli Hava Üssü'nü de kapsayacak bir genişleme yapmayı planlıyoruz. Bu talebimiz olumlu karşılık buldu ve yakında ilgili bakanlıklarla, yetkililerle görüşeceğiz. En büyük hayalimiz OSB'yi büyütmek" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi(İAOSB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu başkanı seçilen Cenk Karace, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. İAOSB Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve OSB Üst Kuruluşunda görev alacak üyelerin katılımıyla İzmir'de bir otelde gerçekleşen basın toplantısında Karece, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda İAOSB'nin İzmir'deki en büyük OSB olduğunu belirten Karace, "Toplam 6.4 milyon metrekarelik alanda 607 parselde faaliyet gösteriyoruz. 2 buçuk milyar dolar ihracatımız var. 1 buçuk milyar dolar ithalatımız var. Cari açık vermeyen bir bölgeyiz. 1 milyar dolara yakın ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Toplamda 8 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var" dedi.

"En büyük hayalimiz"

İAOSB'yi genişletmek istediklerini kaydeden Karace, "Çiğli arıtma tesisinden Çiğli Hava Üssü'nü de kapsayacak bir genişleme yapmayı planlıyoruz. Bu talebimiz olumlu karşılık buldu ve yakında ilgili bakanlıklarla, yetkililerle görüşeceğiz. En büyük hayalimiz OSB'yi büyütmek" dedi. OSB içindeki hizmet destek alanlarını Teknopark, AR-GE Merkezi kurmak, home office gibi yapıları inşa etmek istediklerini sözlerine ekleyen Karace, "Çünkü fabrikalardaki AR-GE personelini fabrikada tutmak çok zor; fabrika ortamında rahat çalışamıyorlar. Onlara farklı mekanlar yaratmak için bu tür projeler yapıp firmalara kiraya vereceğiz" diye konuştu.

Öncelik enerji ve istihdam

Sanayicinin en önemli giderinin enerji olduğunun belirten Karace, "OSB de güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri yapacağız. Sanayicilerimizin sermayeleri ile güneş tarlaları, rüzgar gülleri kuracağız. Çünkü enerji önümüzdeki en büyük sorun. Bunun yanı sıra etkin insan kaynakları birimi oluşturmalıyız. Çünkü işletme ve makine mühendisine ulaşmaktan çok daha zor olanı kaynakçı, elektrikçi bulabilmek. Mavi yaka istihdamında hem eğitim hem de bu personelin kazandırılmasında önemli bir rol oynayacağız" şeklinde konuştu.

Çağa ayak uydurmalıyız

OSB ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) arasında daha önceden imzalanan protokolü de hatırlatan Cenk Karace, "EBSO'nun genel merkez binasını İAOSB içinde inşa edeceğiz. Bununla ilgili bir para sorunumuz yok. Ayrıca duayen sanayicilerimizin de fikirlerini alacağız, onları dinleyeceğiz. Genç Sanayiciler Kulübü kurarak ihracat ve yazılım gibi konuları kendi içlerinde konuşmalarını sağlayacağız. Yüksek okul ve üniversitelerle işbirlikleri yapacağız. Bir üniversite ile de Teknopark'ın yapımını ele alacağız. Bizim çağa ayak uydurmamız gerek. Bizim ihraç ettiğimiz ürünlere katma değer kazandırmamız ve yüksek teknolojik ürünler satmamız gerek" diye konuştu.

2000 öncesi binalar denetlenmeli

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İAOSB'nin olası bir depreme dayanıklılığının sorulması üzerine Karace, "İAOSB 1990'lı yıllarda kurulan bir bölge. O yılların deprem yönetmeliğine göre yapılmış fabrikalar, binalar var. Bunlar için mutlaka kullananlarla irtibata geçip hatta biz bir rol alıp testlerini yaptırmalıyız. 2000 yılında sonra yapılan binaları biliyorum ama 2000'den önceki binaları denetlemek gerekiyor. Bunu yapacağız, bununla ilgili katılımcılarımızla; bölge sakinleri, sanayicilerimizle irtibat halinde olup ilerleyeceğiz. Her şeyden önce onların can ve mal güvenliği için de önemli" ifadelerini kullandı.

Hepimizin hayali

Karbon Ayak İzi ve İklim değişikliğiyle ilgili soruya ise Karace, "ESİAD, Avrupa Birliği Fonun buradaki daimi temsilcisi. ESİAD ile yeşil sanayi üstüne bir mutabakatımız var. Önümüzdeki hafta çalışmalar başlıyor. Yeşil bir sanayi bölgesi oluşturmak için neler yapılabilir noktasında biz de bir şeyler yapıyoruz. Önceki yönetim arıtma sularını bahçe sulamada, bir takım temizlik hizmetlerinde kullanmak amacıyla bir arıtma santrali kurma ve onu katılımcılara sağlama noktasında Dünya Bankası'ndan bir fon sağladı. Bu proje çok yakında start alacak. Yeşil sanayi, yeşil ekosistemler hepimizin hayali. Firmalarımızda bu noktada çok çalışmalarımız var. Tabi ki bunu tüm bölge için de düşünmeliyiz. Elektrikli araçlardan tutun da elektrik depolama ünitelerine kadar bunlar düşüncemizde, radarımızda. Bunu önemsiyoruz, tabi ki bu kolektif bir düşünme mantığıyla olabilir. Tüm sanayicilerin yeşil sanayiye dönüşümü ciddi ciddi düşünmeleri gerekiyor" dedi.