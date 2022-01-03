İğneden ipliğe her şeye zam geldi!

Salgın sebebiyle geçtiğimiz seneyi gerek ekonomik gerek pisikolojik yönde çok zor geçiren vatandaş 2022'yi umutla beklerken 1 Ocak sabahına dev zam haberleri ile uyandı. İğneden ipliğe gelen zam haberlerini alan vatandaş isyan noktasına geldi. Haber Ekspres yeni yılda gelen zamları kalem kalem sizin için derledi





Pelin ATMACA- EPDK'nın kurul kararı ile Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımladığı tabloda elektrige yapılan dev zam dikkat çekti. Bu tabloya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere ortalama %52 ile %130 arasında değişen oranlarda artışa gidildiği görüldü.

Doğalgaza zam

Sanayide kullanılan doğalgezın fiyatı %50 artarken, elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın satışı %15 oranında arttı. Konutta kullanılan doğalgaza da %25 zam yapıldı.

Benzine yine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın duyurusuna göre; 2022'de akaryakıta gelen ve 'Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde' diye belirtilen ilk zamlar şöyle:

Motorin: 1 lira 40 kuruş

Benzin: 61 kuruş

LPG: 78 kuruş

Buna göre İzmir'de benzinin litresi 13 liraya çıkarken, Motorin 12,82'ye LPG ise 8,64'e yükseldi.

Emlak vergisine zam

Emlak vergi değerleri, 2022'de %18,10 artırılarak hesaplanmaya başlandı. Değerli konut vergisine tabi olacak mesken nitelikli taşınmazların bina vergi değeri 6 milyon 173 binin üzerinde olarak belirlendi. Bunların alt ve üst sınırları yeni yıl için yeniden değerleme oranının yarısı kadar yükseldi. Buna göre 6 milyon 173 bin lirayı aşan kısım için binde 3'lük bir oran tespit edildi.

Trafik cezalarına zam

Emniyet kemeri kullanmamanın cezası 196 TL'ye, kırmızı ışıkta geçmek, cep telefonuyla konuşmak, muayenesiz araç kullanmanın cezası 427 TL'ye çıkarıldı. Ehliyetsiz araç kullananlar 3.674 TL öderken, sahte plaka kullanmanın cezası ise 9 bin 107 TL'ye yükseltildi. Peş peşe gelen zamların ardından trafik sigortası tavan primi ücretinde de artışa gidildi. Bu kapsamda trafik sigortası tavan primi ücreti 1 Şubat'tan itibaren yüzde 20 oranında zamlanırken, aylık tavan artışları yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Kimlik değişimine zam

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2022 bedelleri de tespit edildi. Buna göre; noter kağıdı 25, pasaport 225, kimlik kartı değişimi 37,5, kayıp kimlik yenileme 75, sürücü belgesi 280, motorlu araç tescil belgesi 250 TL bedelli olarak belirlendi. Yüzde 36,2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı sonrasında 180 TL olan pasaport defter ücreti 225 TL'ye çıkarken, 6 aya kadar olan pasaport harcı 309 TL'ye, 1 yıla kadar 450 TL'ye 3 yıldan uzun süreli ise 1478 TL'ya çıkarıldı.

Ehliyet harçlarında ise;

A sınıfı: 369 TL

B sınıfı: 1116,8 TL

F ve H sınıfı 369 TL olarak belirlendi.

Aktarmaya da zam geldi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla kentte toplu ulaşım araçlarına biniş tarifeleri yeniden düzenlendi. Öğrenci tarifesinde artış yapılmadı. Tam, öğretmen ve 60 yaş biniş ücretleri, ortalama yüzde 35 artırıldı. İlk aktarmanın fiyatı 50 kuruş iken yeni zamla birlikte 90 kuruşa çıktı. İkinci aktarma ücreti ise 66 kuruş olarak belirlendi. Yeni tarifeler, 1 Ocak’tan itibaren geçerli.