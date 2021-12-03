İhracat azaldı, limon dalda kaldı

Limon ihracatının azalması nedeniyle zor günler geçiren üreticiler, ağaçlarını köklüyor. Üretici maliyetlerini karşılayamazken Türkiye’nin limon ihracatının azalmasında ise Arjantin limonlarının sezonunun uzamasının etkili olduğu dile getiriliyor

Arjantin limonlarının sezonunun uzaması Türkiye’nin limon ihracatını olumsuz etkiledi. Limon ihracatının azalması ve artan maliyetler nedeniyle zarar eden limon üreticisi ise ağaçlarını köklemeye başladı. Maliyetlerdeki artışlar nedeniylede zor günler geçiren üreticiler, üretilen limonu maliyetinin üçte biri fiyatına satıyor.

Üreticilerin limon üretim maliyetlerini karşılayamadığını belirten Muğla Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, “Yeterli miktarda ihracat olmaması nedeniyle limon dalında bekliyor. En büyük sıkıntımız arzın fazla talebin az olması. Üretilen limonun iç piyasada tüketme kapasitesi yok. Maliyetler her geçen gün artıyor. Yaptığımız masrafı karşılayamıyoruz. Ben kendi bahçemde bir kilogram limonu 55 kuruşa sattım. Bir kilogram limonun üretim maliyeti 1 lira 60 kuruş. Kilogramını 55 kuruşa satarak nasıl gübre, ilaç alıp atacağız. Gübre, ilaç fiyatları yüzde 200-300 arttı. Ama bizim sattığımız ürünün fiyatı düşüyor. Geçen sene kilogramını 3 liraya sattığımız ürünü bu sene 55 kuruşa zorla satıyoruz” dedi.

İhracat atmazsa çiftçiliği bırakacaklar

Zor günler geçiren üreticinin limon ağaçlarını köklemeye başladığını da kaydeden Çöllü, “Maalesef çok sayıda limon üreticisi maliyet artışları ve limon fiyatlarının düşmesi nedeniyle ağaçlarını köklüyor. Bu durum bu şekilde devam ederse daha çok üretici ağaçlarını kökleyecek. Bir an önce ihracatın artması ve bu işin düzelmesi lazım. Yaklaşık 1 milyon ton Adana, Mersin bölgesinde limon var. Bizim bölgemizde 120 bin ton limon var. İhracat artmazsa halimiz duman. Köklediğimiz limon bahçelerine buğday da ekemeyiz, çiftçiliği bırakmak zorunda kalırız” diye konuştu.

İhracatçı umduğunu bulamadı

İhracatçı umduğunu bulamadı

Limon ihracatının yeterli seviyede olmadığını ifade eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise “Limon ihracatımız azaldı. İhracatımızın azalmasında Arjantin limonu etkili oluyor. Bu sene Arjantin limonunun sezonu uzadı. Bizim ihracat yaptığımız piyasalardan Arjantin limonu çekilmeyince limon ihracatımız azaldı. Bütün ülkelerde Arjantin limonu var. Ülkelerde Arjantin limonu olmasında deniz yoluyla çalışıyor olmaları ve navlun fiyatlarının ucuz olması etkili. Limon ihracatındaki düşüş, Ege bölgesi yaş meyve sebze ihracatını etkilemez. Bu sene yoğunluk olmadı. ‘Arjantin limonu biter’ dedik ama maalesef umduğumuzu bulamadık” açıklamalarında bulundu.