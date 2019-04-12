İhracatçı, KDV iadesini bekliyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Bakan Albayrak'ın ihracatçının KDV indirimlerini ilişkin bir açıklama yapmadığına dikkat çekerek, "İhracatçı zor günler geçiriyor. KDV iade uygulamalarının kapsamı genişletilerek yatırım ve üretim desteklenmeli, iade süreleri de kısaltılmalı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2019'da Türk ekonomisinde atılacak adımları özetleyen Ekonomi Reform Paketi'nde kamu bankalarının sermaye yapısının güçlendirilecek olmasını yerinde bir karar olarak nitelendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ekonomide daralma yaşandığında, piyasada işlerin durmaması, çarkların dönmesi için sanayici ve ihracatçılara kamu bankalarının likidite sağlayabilecek güçte olmasının Türk ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

İhracatçı unutuldu

Ekonomi Reform Paketi'nde ihracatçıların bekleyen KDV iadelerinin çözümü konusunda beklentileri olduğunu ancak Bakan Albayrak'ın açıklamalarında bu konuda bir açıklama olmadığına işaret eden Eskinazi, "Vergi sistemimizde istisna ve muafiyetlerin geniş biçimde yer alması uygulamada pek çok karmaşaya ve ihtilafa neden olduğundan istisna ve muafiyetlerin azaltılması yönündeki adım iş dünyası bakımında olumlu bir gelişme. Kurumlar Vergisinin Kademeli Olarak Düşürülmesi ve Girişimciliğin ve Yeni İş Kurmanın Kolaylaştırılması yapısal adımları da mevcut ve yeni kurulacak işletmelerin vergi maliyetlerini aşağı çekmek suretiyle ekonomik canlanmayı artıracağı kuşkusuz. Ancak KDV uygulamalarının iyileştirilmesi yönünde bir yapısal adımın da olması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle KDV iadesi sisteminin yarattığı finansal yükler başta ihracatçılar olmak üzere tüm firmalar için bir sorun olmaya devem ediyor. Bu bağlamda KDV iade sistemindeki eksik veya aksayan yönlerin düzeltilmesi konusunda bir yapısal adımın olması yararlı olacak. Bu çerçevede bir yandan KDV iade uygulamalarının kapsamı genişletilerek yatırım ve üretim desteklenmeli, diğer yandan iade süreçleri hızlandırılarak KDV'nin başta ihracatçılar olmak üzere iş dünyası üzerinde bir finansal yük olmasının önüne geçilmesi lazımdır. İhracatçılar mahsuplaşma sonrasında kalan KDV iadelerinin tahsili ile ilgili beklenti içerisinde. Yıllardır kangrene dönüşen bu konu ile ilgili müjdeyi Ağustos ayında açıklanacağı söylenen İhracat Master Planı'nda almak en büyük beklentimiz. Türkiye, 2018 yılının son çeyreğinde eksiye düşen büyüme rakamını tekrar artıya geçirmek istiyorsa üretim ve ihracata odaklanmalı, ihracatçının yolundan ayağına takılan taşları temizlemeli" şeklinde konuştu.

Hızlı gelir kapıları

Ege Bölgesi'nin ihracatında tarım sektörünün ağırlığının yüzde 40'a yakın olduğuna dikkati çeken EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi tarım ihracatçılarının beklentilerini ise şöyle özetledi: "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tarım sektörü ile ilgili açıklamalarının, gıda enflasyonunu düşürecek Sera A.Ş. ile teknolojik seraların inşa edilecek olması, Mayıs ayından itibaren planlı bir şekilde hayata geçirilecek olması bizim için sevindirici olacak. Zira en hızlı istihdam ve katma değer sağlayabileceğimiz alanların başında tarım, gıda, gastronomi ve turizm geliyor. Bunlar ülke ekonomisine ciddi anlamda hızlı gelir sağlayacak potansiyel alanlarımız. Bu alanlarda atılacak adımların toplumda sosyal hayata olumlu katkılarını da kısa sürede görmemiz mümkün."

Hedef ürün ve pazarlar

Ağustos ayında açıklanacak olan 'İhracat Master Planı'nda katma değeri yüksek ürün ihracatının arttırılması amacıyla, etki analizleri yapılarak ihracatta devlet yardımlarını yeniden düzenleme fikrinin doğru bir yaklaşım olduğuna işaret eden Eskinazi, "Hedef ürün ve pazarlara odaklanmış bir bakış açısıyla, birim ihraç fiyatlarının yükseltilmesini sağlayacak şekilde ihracatta devlet yardımlarını revize etmek doğru olacaktır. Bu adımları atarken, Türkiye'nin yıllık 168,1 milyar dolarlık ihracatına büyük katkı sağlayan geleneksel sektörlerimizi de göz ardı etmeden adımlar atılması doğru olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.