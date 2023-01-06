İhracatçılar kurdan memnun değil: Dolar 23 lira olmalı!

2023 yılının ihracatçı için kayıp bir yıl olacağını belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, baskılanan dolar kurunun 23 TL seviyesinde olması gerektiğini belirtti

FATİH ÖZKILINÇ- Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, düzenlenen basın toplantısıyla 2022 yılını değerlendirerek 2023 yılı ile ilgili beklentilerini kamuoyu ile paylaştı. İzmir'de bir otelde EİB bünyesindeki ihracatçı birlikleri Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda Eskinazi, 2023 yılının ihracatçı için kayıp bir yıl olacağını belirterek baskılanan dolar kurunun artmasını ve 23 TL civarında olması gerektiğini belirtti.

Kayıp yıl olacak

2022 yılında ihracatçıların tüm olumsuzluklara rağmen arı gibi çalışarak 18 milyar 300 milyon dolar ihracata imza attığını belirten Eskinazi, Ege Bölgesi ihracatını ise 31,5 milyar dolara yükseldiğini söyledi. 2023 yılı için ise olumlu bir tanımlama yapamadıklarını ifade eden Eskinazi, "2023 yılı ihracatçılarım ve ülkemiz açısından kayıp yıl olacak bir görüntü sergiliyor. Global ekonomideki resesyon, dünya ekonomilerindeki büyüme rakamlarının, 2022 büyüme rakamlarının gerisinde kalacağı beklentisi,toplumsal huzuru bozar hale gelen enflasyon rakamları, finansmana erişimde yaşadığımız zorluklar, Türk Lirasının döviz kurları karşısındaki seviyesi, işçilik, enerji, hammadde fiyatlarındaki artış bizlerin rekabetçi olmasını engelliyor. İhracatçı bugün fiyat tutturamaz, sipariş kabul edemez noktada. Bugün pek çok iş insanımız fabrikaları açık kaldığında mı, kapattıklarında mı daha az zarar edeceklerinin hesaplarını yapıyor. 2023 yılının zor geçeceğinin sinyallerini 2022 yılının ikinci yarısında alıyorduk ve sizlerin aracılığıyla dillendiriyorduk. 2022 yılının ilk yarısında ihracatımız yüzde 21 artmışken, 2022 yılının ikinci yarısında ihracatımızı sadece yüzde 4 artırabildik. Pek çok sektörümüzün ihracatın 2022 yılının ikinci yarısında eksileri gördü. 2023 yılının daha zor geçeceğini öngörüyoruz. Bir önceki basın açıklamamızda da ifade ettiğim gibi, 2023 yılı için bir hedef koyamıyoruz. 2023 yılında hedefimiz, mevcudumuzu korumak olacak. Burada mevcudu korumaktan kastımız sadece ihracat rakamı değil, aynı zamanda firmalarımızı, çalışanlarımızı korumayı kastediyorum" dedi.

İhracatçı mevcudu koruyacak

Bugünkü döviz kurunun ihracatı değil, ithalatı destekler noktada olduğunu ifade eden Eskinazi, "Döviz kurunun sabit kalması enflasyonu kontrol altına alıyor yaklaşımının da gerçekçi olmadığını 2022 yılında yaşayarak gördük. Bu tablo devam ederse, 2022 yılında 110 milyar dolar olan dış ticaret açığımız 2023 yılında 150 milyar doları aşabilir. Ekonomik tablo kötü olabilir. Tabii bu şartlarda enseyi karartmıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihinin 84 yılında var olan, üretmiş ve ihracat yapmış bir kurum olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında olduğu gibi ikinci yüzyılında da büyümenin anahtarı yine ihracat olacak. 2023 yılında mevcudu korumak için ödevimize çalıştık. İş planlarımızı oluşturduk" dedi.

İşçi çıkarmalar başladı

Asgari ücretin artması ve kurun sabit kalmasından dolayı rekabet şansını kaybeden özellikle tekstil ve hazır giyim sektörlerinde işçi çıkarmalarının başladığını da aktaran Eskinazi, "Kadın istihdamı başta olmak üzere istihdamı en yüksek olan sektörlerden olması sebebiyle sosyal barışı olumsuz yönde etkileyecek önemli işten çıkarmalar nedeniyle istihdam kaybı yaşanacak. Ülkemizin bu olumsuz atmosferi yaşamaması için tek çare döviz kurlarının artması olacaktır" diye konuştu.

Çelişki değil günün konjektörü

Toplantıda dolar kurunun artması gerektiği yönündeki açıklamalar sonrası basın mensuplarının geçmiş dönemlerde ihracatçının sabit ve istikrarlı kur isteğini hatırlatması üzerine EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Biz ihracatçılar olarak istikrarlı kur istiyoruz ama istikrarlı da bir piyasa istiyoruz. Piyasada istikrar bozulursa kurun istikrarının hiçbir faydası yok. Üretici Fiyat Endeksi'nin yüzde yüzün olduğu bir zamanda istikrarlı bir kurun ölüm olduğunu tahmin edebilirsiniz. 100 liraya ürettiğiniz malı 200 liraya üretmeye başlarsanız kurun da değerinin o kadar artmadığı bir devirde mal satma şansınız olmaz. Biz konjektörün düzgün olduğu zamanda dengeli bir kur olarak söylüyoruz. Söylemeye de davam edeceğiz. Çelişki değil günün konjektörü" ifadelerini kullandı.