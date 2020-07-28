İhracatçılardan çifte fuar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü ve İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla Çin'de mobilya sektörünün ilk sanal fuarı "Furnistry 2020 Sanal Fuarı" düzenlenirken, pandemi döneminde gerçekleşen ilk fiziki ve milli katılım fuarı "CIFF 2020 Uluslararası Mobilya Fuarı"nın açılışı online olarak gerçekleştirdi

TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracat ailesi olarak hem sahada hem sanalda, İhracatla Yükselen Türkiye için mücadele ediyoruz. Türk ihracatçısı özellikle mobilya sektöründe katma değer yaratan ürünleriyle Uzak Doğu'yu yakın edecek güce sahip" dedi. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise " Haziran ve Temmuz performanslarımız, bu yıl yaklaşık 4 milyar doları yakalayacağımızı gösteriyor. Bugün ortalama 2.8 dolar olan kilogram satış bedelini 7 dolarlara çıkarmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının Türkiye'de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi faaliyetleriyle Covid-19 sürecinde ihracatçılara destek olmayı sürdürüyor. Mobilya sektörünün Çin merkezli ilk sanal fuarı "Furnistry 2020 Sanal Fuarı" ve yine Çin'de gerçekleşen pandemi dönemindeki ilk milli ve fiziki katılım fuarı "CIFF 2020 Uluslararası Mobilya Fuarı"nın online açılışı, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda TİM ve İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla gerçekleştirildi.

"Furnistry 2020 Sanal Fuarı" Türkiye'nin önde gelen 50 mobilya firmasını 27-30 Temmuz tarihleri arasında uluslararası satın alımcılarla B2B iş görüşmeleri için buluştururken, Çin'de fiziki olarak düzenlenen "CIFF 2020 Uluslararası Mobilya Fuarı"na ihracatçılar 11. kez milli katılım gösterdi. 18-21 Mart tarihleri arasında planlanan ancak pandemi nedeniyle 27-30 Temmuz tarihlerine ertelenen "CIFF 2020 Uluslararası Mobilya Fuarı"nda, 45 ihracatçı firma, ürünlerini 4000 metrekarelik alanda sergilerken, Türkiye'nin farklı lokasyonlarından tüm dünyaya sanal fuar aracılığıyla ulaşmış olacaklar. Açılışa, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği Başkanı Ahmet Güleç katıldı.

İlklerin öncüsü olmaya devam ettik

Açılışta konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle,pandemiyle dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen dijitalleşmenin önemini daha önce fark ederek TİM'in dijital dönüşümünü gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Gülle, sözlerine şöyle sürdürdü: " Bünyemizdeki Dijital Dönüşüm Ofisi ile işimizi dijitale taşıdık. AloTİM Çağrı Merkezi ile ihracatçılarımızın soru ve sorunlarına 7/24 esasıyla yanıt veriyoruz. Yeni nesil web sitemiz ve aplikasyonumuz ile ihracatçılarımıza hedef pazarlarımıza ilişkin raporlar, pazarlarımıza dair haberler ve güncel ihracat rakamlarını sunuyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak pandemi döneminde ilklerin öncüsü olmaya devam ettik. İlk Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar, Sanal Ödül Törenleri, Export Talks Buluşmaları ve hatta yakında düzenleyeceğimiz sanal yarışma ile ticaret diplomasisi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığımız, tüm bu süreçte ihracat ailesinin hep yanında oldu, bizleri her zaman destekledi. 95 bini aşkın ihracatçımız adına Bakanlığımıza tüm bu destekler için teşekkürlerimi arz ediyorum. İhracat ailesi olarak hem sahada hem sanalda, İhracatla Yükselen Türkiye için mücadele ediyoruz."