İhracatın kapıları Shoexpo İzmir’le açılıyor

Shoexpo İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, 48. kez kapılarını ziyaretçilerine açarak sektör temsilcilerini fuarizmir’de buluşturdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenlenen fuarlarla birçok sektöre artı değer katıp kent ve ülke ekonomisine desteğini arttırarak sürdürüyor. Ayakkabı ve çanta sektörüne yön veren Shoexpo, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Kobilerin ihracatla buluşması” projesiyle küçük üreticilere ihracat kapısı oldu. Fuara hiç katılmamış firmalar bu projeyle fuara katılıp yeni iş bağlantıları kurma şansı buldu. Yabancı alıcıların kaliteli üretim yapan firmaların ürün çeşitliliğini yerinde görme olanağı sunan fuara, 26 ülkeden ziyaretçi geldi. İZFAŞ ve Nobel Expo iş birliğiyle düzenlenen fuarda kadın ayakkabısı, erkek ayakkabısı, çocuk ayakkabısı, çanta, saraciye, deri konfeksiyon gibi ürün gurupları sergileniyor. 48. Shoexpo’ya Adana, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya ve Manisa’dan yüze yakın firma katıldı.

“Shoexpo, İzmir için çok değerli”

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı: “Shoexpo, İzmir için çok değerli. İzmir ve Ege Bölgesi’nde çok ciddi ayakkabı üreticisi var. 48. düzenlenen bu fuarın devamlılığının sağlanması gerekiyordu. İZFAŞ, sektörün yenilikçi firması Nobel Expo’yla beraber iş birliği yaparak güçlerini birleştirdi. Fuarımız bu birliktelikle ivmelendi. Sektörün ihracat kapısı olmak istiyoruz. Ekonomik olarak zor dönemlerden geçiyoruz. İstiyoruz ki Türkiye’de ki değişik sektörlerde olan tüm üreticilerimiz ürettiklerini dünyanın dört bir yanındaki alıcılarla buluşturabilsinler. Biz de onlar için burada ihracat kapısı olmaya gayret ediyoruz ve bunu başarıyoruz da. Fuarımızda Türkiye’de bir fuarda ilk kez düzenlenen çalışma var. Daha önce fuara katılmamış, daha küçük ölçekli üretim yapan, ihracatla çalışmamış firmalarımızı destekleyerek Shoexpo’da yer almalarını sağladık. Ürünlerini burada sergileme imkânı buldular. 40 firmamız bu alanda ilk defa fuar deneyimi yaşıyor. Umuyoruz ki bu firmalarımızda üretimlerini artırarak ihracatla tanışacaklar ve Türkiye ekonomisinin dış ticaret açığını kapatmaya diğer sektörlerimizle beraber yardımcı olacaklar” diye belirtti.

“Kent ekonomisine değer kazandırmaya devam ediyoruz”

Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik: “Türkiye’nin en büyük, en konforlu, en güzel fuar alanında fuarlar yapmak bizim için bir ayrıcalık. İstanbul’da yaptığımız birçok fuarı yavaş yavaş İzmir’e taşıyoruz. İzmir fuarcılığın başkenti olmayı hak ediyor. Bu yolculuk Shoexpo Fuarı’yla başladı. 2’nci Shoeexpo’yu yaparken de insanların gözündeki o mutluluğu görüyoruz. Bunun devamı için farklı sektörlerde fuarlara devam edeceğiz. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ve tüm ekibe çok misafir organizatörlere gösterdikleri ev sahiplikleri ve fuarlara kattıkları değer için teşekkür ediyoruz. Nobel Expo olarak biz geleceğin fuarlarını İzmir’de yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

“İzmir'in ihracatı hep Avrupa olmuştur”

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar: "Sektör olarak 2 yıllık zor bir süreçten geçtik. Sektörün en büyük iki pazarı olan Rusya ve Ukrayna’da savaş oldu. İstanbul bölgesi esnafı bu durumdan çok etkilendi. Ciddi adetlerde ürün şu anda sevk edilemiyor. Avrupa Bölgesi işçi kaybetti. Sektörden uzaklaşan çok personel oldu. Herkes şu anda kendine Çin harici üretim yeri arıyor. Avrupalı alıcıların umudu Türkiye oldu. Bunun için de fuarlar çok önemli. STK, sektör ve fuar kuruluşları olarak ortak görevimiz Avrupalı alıcıları üreticilerimizle buluşturmak. Özellikle Avrupa, Birleşik Krallık ve İsrail üçlüsüne yoğunlaşmalıyız. Bunu başarırsak, bizim için önümüzdeki 5 yıllık süreçte en verimli iş olur. İzmir’in ihracatı hep Avrupa olmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Nobel Expo'nun desteğiyle daha çok Avrupalının dikkatini çekeceğiz. Bu fuarda olduğu gibi kolektif olarak hareket edersek, yeni sezondan beklentim pozitif yönde" şeklinde konuştu.