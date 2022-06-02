İhracatta mayıs rekoru kırıldı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır" dedi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, küresel ekonominin tam anlamıyla kışı geride bırakamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Küresel ekonomideki sorunları bir bütün olarak incelediğimizde, bu sorunların birleşerek yeni bir küresel krize neden olabilecek boyuta ulaştığını görmekteyiz. Pandemi sonrası dönemde artan talebe karşın, tedarik zincirlerinde ham madde ve lojistik kaynaklı aksaklıkların devam etmesi nedeniyle, arz sorunları kronik bir hal almış; bu durum da küresel çapta enflasyonun yükselmesini beraberinde getirmiştir. Tüm bu gelişmelere Ukrayna savaşı da eklenmiş, Dünya Bankası'na göre bu savaş emtia piyasalarında son yılların en büyük arz şokunu yaratmıştır. Birkaç hafta önce toplanan G-7 zirvesinde, önümüzdeki aylarda küresel çapta buğday arzının yetersiz kalabileceği uyarısında bulunulması, ne yazık ki gıdadaki olumsuz tabloyu teyit etmekte. Önümüzdeki iki yılın, özellikle az gelişmiş ülkelerde çok zor geçeceği muhakkaktır. Öte yandan, enflasyonla mücadele için alınan tedbirler, küresel bir resesyon ihtimalini güçlendirmektedir. Zayıflayan büyüme, birçok ülke için ihracat gelirlerinin azalması anlamına gelmektedir"

'EN YÜKSEK MAYIS AYI İHRACATI'

Bakan Muş, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yakaladığı büyüme ivmesini 2022'nin ilk çeyreğinde de devam ettirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye, 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla artışı yakalayarak, yüksek oranlı ekonomik büyüme performansını başarıyla sürdürmüştür. Böylelikle ülkemiz, ekonomik büyümesini kesintisiz 7 çeyrek boyunca devam ettirmiş ve bu alanda bir kez daha dünyadan pozitif ayrışmıştır. Büyüme oranımızın detaylarına bakacak olursak, yılın ilk çeyreğinde yaşanan büyümede net ihracatın katkısı yaklaşık 3,5 puan olmuş, bu rakamla büyümenin neredeyse yarısı net ihracattan gelmiştir. Bir diğer ifadeyle, ihracatımız büyümeyi bir kez daha sırtlamıştır. Öte yandan; büyümenin öncü göstergelerinden olan ve sanayi üretiminde çarkların döndüğünü gösteren Sanayi Üretim Endeksimiz ise yıllık yüzde 9,6 artmıştır. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ise, mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 78 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüm bu veriler, aslında ekonomik büyümenin dengeli ve sürdürülebilir bir tabana oturduğuna işaret etmektedir. Yani Türkiye üretim gücünü her geçen gün artırmakta ve sanayideki atılımlarını hızlandırmaktadır. Bildiğiniz üzere Türkiye, ihracatta 2021 yılında büyük bir başarı ortaya koymuştu. Ülkemiz, 2022 yılının ilk beş ayında da ihracattaki güçlü performansını devam ettirmiştir. Geride bıraktığımız mayıs ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolar olmuştur. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır. Böylelikle, 2022 yılının ilk 5 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve 5'te 5 yaptık"

'İTHALATIMIZDAKİ ARTIŞIN NEDENİ ARTAN ENERJİ FİYATLARI'

Bakan Muş, mayıs ayında dış ticaret hacminin, geçen yıla göre yüzde 31,1 oranında artışla 48,6 milyar dolara yükseldiğini kaydederek, "Mayıs ayı ithalatımız ise 29,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Enerji kalemi, 6,9 milyar dolarlık pay ile bu ay da ithalatımızda önemli bir yer tutmuştur. Net enerji ithalatçısı bir ülke olarak, küresel piyasalar ile yüksek derecede bütünleşmiş olan Türkiye'nin enerji fiyatlarından etkilenmemesi söz konusu değildir. Buradan bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki ithalatımızdaki artışın temel nedeni dünyada artan enerji fiyatlarıdır. Bu noktada, ocak-mayıs dönemi ihracatımız, enerji hariç 96,8 milyar dolara ulaşmış olup; dış ticaret hacmimiz ise 202,8 milyar dolara yükselmiştir. Ayrıca, aynı dönemde ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yine enerji hariç yüzde 91,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. 242,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine kararlı adımlarla yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Ardından ihracatçılara seslenen Bakan Muş, dış ticaretin kolaylaştırılması çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu çerçevede, 25 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ülkemizin transit ticarette bir çekim merkezi olmasına katkı sağlayacak yenilikler hayata geçirilmiştir. İnanıyorum ki ihracatçılarımız da, bu zorlu zamanlarda yüksek katma değerli mal ve hizmet ihracatımızın artırılması konusunda üzerlerine düşeni yapmaya devam edecektir. Çağımızda bir ülkenin ekonomik refahını artırabilmenin yolunun, nitelikli iş gücü ve teknoloji yardımıyla yüksek katma değer üretiminden geçmekte olduğunu gayet iyi biliyoruz. Teknoloji ve sürdürülebilirlik trendlerine erkenden uyum sağlayan, yatırım kararlarını bu yönde alarak verimlilik artışına giden aktörlerin, küresel ekonomideki payı kesinlikle artacaktır. Türkiye’nin, emsallerinin önüne geçebilmesinin yegane yolu budur. Biz bu sebeple, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği yatırım, üretim, istihdam ve ihracat denklemini her fırsatta dile getiriyoruz. Bakanlık olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, ülkemizi katma değerli ihracatta lider ülkeler arasına taşımak için bütün imkanlarımızla ve en güçlü şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz"