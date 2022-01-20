İkinci el durdu sıfır yerinde sayıyor

Sıfır araçlara getirilen ÖTV indirimi araca talebi arttırmazken ikinci el araç satışları ise durma noktasına geldi. Hem fiyatlardaki artış hem de akaryakıt zamları satışları olumsuz etkiledi

FATİH ÖZKILINÇ- Akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar ve kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle ikinci el araç satışları durma noktasına gelirken sıfır araçlara getirilen ÖTV indirimi de sıfır araca talebi arttırmadı.

İkinci el araç piyasasında eskisi gibi bir hareket olmadığını dile getiren İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, “İkinci el piyasasında bir durgunluk var. Hem esnaf hem de vatandaş bekle ve gör pozisyonunda. Bu durumun noter satışlarına da yansıdığını görüyoruz. Eskisi gibi hareket yok. İkinci el araç fiyatlarında son dönemde yüzde 10-15 civarında bir gerileme oldu ama bir daha fiyatlar geriler mi onu bilemiyoruz. Yeni bir fiyatların düşüp düşmeyeceği en az iki, üç ay sonra belli olur. Otokent’te durum stabil. Bir de akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelen zamlarla nedeniyle de vatandaşlar araba almaktan çekiniyor. Gelen zamlar sonrası trafik bile azaldı. İnsanlar toplu ulaşımı daha çok kullanmaya çalışıyor. Bu durum haliyle araç almak isteyenlerin alımlarını ertelemesine neden oluyor. Çünkü ne olup biteceği belli değil. Bahar aylarında işlerimizin hareketlenmesini bekliyoruz” dedi.

Kredi faizi düşürülmeli

Dört kişilik bir ailenin kullanabileceğini ortalama bir aracın fiyatının 150 bin 250 bin TL arasında seyrettiğini kaydeden Demir, “Bu fiyatlarla insanlar babasına bile araç satamaz. Kredi faizleri de çok yüksek. Politika faizleri düşüyor ama kredi faizleri düşmüyor. Tüketici kredi faizlerinin geriye çekilmesi lazım. Araç satışlarını faizlerde çok etkiliyor. İkinci el araç piyasasında bir duranlık var” ifadelerini kullandı.

ÖTV indirimi talebi arttırmadı

Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) indiriminin sıfır araç satışlarına etkisini değerlendiren Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ise yeni düzenleme sonrası sıfır araca talebin henüz daha artmadığını söyledi. Acil alımlar haricinde yatırım amaçlı sıfır araç satışının olmadığını belirten Torun, çip krizi nedeniyle araç teslim sürelerinde yaşanan sorunun da mayıs ayı itibariyle sona ereceğini kaydetti.

İndirim zamanında yapıldı

Sıfır araç fiyatlarında yaşanan artışta döviz kurundaki yükselişin ve maliyetlerin etkili olduğunu da ifade eden Torun, “Ağustos ayında yapılan vergi düzenlemesinden çok net bir sonuç alamamıştık. Çünkü piyasada araç yoktu. Bu sefer yapılan vergi indirimi tam zamanında yapıldı. Yine de bu fiyat aralığı üzerinden uygulanan vergi dilimlendirilmesine 90 bin ile 120 bin TL arasındaki araçlar için uygulanan vergiye iki vergi kademesinin daha eklenmesinin gerektiğini düşünüyorum. Bu ekleme yapıldığı takdirde araç satışlarına pozitif bir etkisi olacaktır. Döviz kurunda da ciddi bir dalgalanma olmazsa araç fiyatları şu anki güncel fiyatlarını koruyacak ve yılın ilk yarısında bir artış yaşanmayacaktır” açıklamalarında bulundu.