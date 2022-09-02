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İkinci el otomobil satışı ile ilgili Bakan Muş'tan açıklama: Ciddi ceza getireceğiz

İkinci el otomobil satışı ile ilgili Bakan Muş'tan açıklama: Ciddi ceza getireceğiz
02 Eylül 2022 Cuma 14:26

Otomobil piyasasındaki fahiş fiyat artışının önüne geçmek için yapılan düzenlemeyle ikinci el araç satışına 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Kurala uymayanlara 8 bin 400 TL para cezası uygulanacağı söylentileri üzerine bugün açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz" ifadesini kullandı.

Son bir yılda fiyatlarda yükselişi durdurulamayan otomobil sektörü mercek altına alınmış, satışlarda 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Söz konusu kurala uymayanlara 8 bin 400 TL gibi bir para cezası uygulanacağı söylentileri gündem olmuştu. Ticaret Bakanı'ndan konuyla ilgili ceza açıklaması geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yaptığı açıklamada "İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz" dedi.

Bakan Mehmet Muş ihracat 250 milyar dolarlık ihracat hedefinin bu yıl yakalanacağını söyledi.

6 AY VE 6 BİN KM UYGULAMASI NE?

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek ve bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.

Etiketler; #ticaret bakanı #ikinci el otomobil #ceza #6 bin kilometre
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