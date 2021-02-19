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İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam!

İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar pazartesi günü yürürlüğe girecek

İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam!
19 Şubat 2021 Cuma 13:25

“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararda “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 Euro değeri, 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 Euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemez. Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve Euro değerini ilan eder” denildi.

Eczacılık kaynakları, kararın ilaç fiyatlarında yüzde 20 zam anlamına geldiğini ve pazartesi günü yürürlüğe gireceğini belirtti.

Etiketler; #ilaç #ilaç fiyatları #zam
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